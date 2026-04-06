Missbrauchsvorwürfe: Neue Fotos belasten Michael Jackson

Neue, bislang unveröffentlichte Fotos von Michael Jackson (†50) sorgen für Aufsehen. Sie zeigen den Sänger in den 1990ern in sehr privaten Momenten mit Kindern der Familie Cascio. Veröffentlicht wurden die Bilder erstmals von der Daily Mail, und sie stehen in direktem Zusammenhang mit einer neuen Klage in Los Angeles. Dominic Cascio, seine Geschwister Edward und Aldo sowie seine Schwester Marie-Nicole Porte verklagen Jacksons Firmen und den Nachlass. Sie behaupten, Michael habe sie über Jahre missbraucht und manipuliert. Die Aufnahmen sollen unter anderem in einem Hotelzimmer im Januar 1996 in New York und während eines Aufenthalts in Brasilien im Februar 1996 entstanden sein, als Michael das Video zu "They Don't Care About Us" drehte. Auf einem Bild sitzt der damals neunjährige Dominic auf einem Bett neben dem Musiker.

Die Kläger werfen dem Nachlass in der beim Bundesgericht eingereichten Klage vor, Michael habe sie mit Drogen gefügig gemacht, vergewaltigt und über längere Zeit an verschiedenen Orten sexuell missbraucht. Außerdem sei es laut Beschwerde zu "Gehirnwäsche" und "trügerischen" Vereinbarungen gekommen, die sie zum Schweigen bringen sollten. Dominic sagte zur Daily Mail über ein Foto, auf dem er in Michaels Armen zu sehen ist: "Ich kann mir nur vorstellen, dass dieses Gesicht mit dem zusammenhängt, was ich in dem Moment erlebt habe." Und weiter: "Ich sehe die Angst und Verwirrung dessen, was ich gelebt habe." In einer weiteren, ausführlichen Stellungnahme erklärte er: "Ich fühle Trauer, weil ich weiß, dass das Kind auf diesem Bild Dinge gesehen und erlebt hat, die kein Kind jemals durchmachen sollte. Ich fühle Wut [...] Ich fühle Hilflosigkeit." Auch Aldo schilderte seine Erlebnisse. Über eine Situation auf dem Bett sagte er: "Ich erinnere mich, dass er einfach zu mir kam und mir die Shorts herunterzog." Der Nachlass weist die Vorwürfe zurück. Anwalt Marty Singer (73) nannte sie gegenüber der Daily Mail einen "verzweifelten Geldbeschaffungsversuch" und verwies darauf, dass die Familie den Sänger jahrelang unterstützt habe: "Seit Jahrzehnten haben Frank Cascio und seine Geschwister immer wieder betont, dass Michael Jackson ihnen oder irgendwem sonst nie etwas angetan hat."

Die Verbindung zwischen Michael und den Cascios reicht bis 1984 zurück. Damals leitete Dominics Vater ein New Yorker Hotel, in dem der Superstar regelmäßig wohnte. Die Familien freundeten sich an, die Kinder besuchten später häufig die Neverland Ranch – oft ohne ihre Eltern. Auch nach den Anschuldigungen durch Jordy Chandler 1993, die außergerichtlich beigelegt wurden, blieb der Kontakt bestehen. In den nun veröffentlichten Bildern sitzt Michael mit Edward im Haus der Familie in Franklin Lakes, New Jersey, oder posiert mit Aldo, der damals nur Unterwäsche trägt. Auf mehreren Fotos ist zudem zu sehen, dass Michael an Vitiligo litt, einer Pigmentstörung der Haut. 2005 stand der Sänger in Santa Maria vor Gericht und wurde in allen Anklagepunkten freigesprochen. Die Cascios hatten vor Kurzem bereits vor einem Gericht in Los Angeles geklagt, ein Richter verwies den Fall jedoch in ein Schiedsverfahren. Nun läuft das neue Verfahren vor einem Bundesgericht, während die Familie, die über Jahrzehnte zu Michaels innerstem Kreis gehörte, öffentlich über ihre gemeinsamen Jahre spricht.

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Getty Images Michael Jackson, 2005

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Getty Images Michael Jackson im Jahr 1996

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Getty Images Michael Jackson bei den American Music Awards 2002