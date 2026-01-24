So geht es David Nawaz nach "Make Love, Fake Love"-Showdown

In der aktuellen Folge der Realityshow Make Love, Fake Love geht es heiß her: Elena Miras (33) sucht in der Sendung nach ihrem Traummann, doch unter den Kandidaten befinden sich auch Vergebene. Einer von ihnen ist David Nawaz, dessen Geheimnis beim Showdown ans Licht kommt. Als herauskommt, dass David eine Freundin hat, bricht Elena emotional zusammen. Während sie mit den Gefühlen ringt, zeigt sich ihre Enttäuschung über den Vertrauensbruch. Nach dem dramatischen Auszug melden sich David und seine Freundin Christina zu Wort. In einem Video auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Show reflektieren die beiden ihre Zeit im Format. "Ja, das war eine ganz schöne Erfahrung da drin. Und das Ende war nicht besonders schön", gab David zu.

Christina hingegen blickte mit Freude auf das Ende der Show: "Für mich war das Ende besonders schön. Ich habe meinen Schatz wieder gesehen. Jetzt ist alles wieder gut." Daraufhin lenkt David ein: "Der Teil des Endes war natürlich schön, aber der andere war nicht so super." Doch trotz der Herausforderungen, die die Show mit sich bringt, nehmen die Turteltauben einiges mit. "Wir gehen hier gestärkt raus. Wir wissen, wir können uns vertrauen", betont der Ex-Bachelorette-Kandidat. Am Ende richtet er versöhnliche Worte an die Single-Lady: "Wir wünschen auch Elena nur das Beste. Und dass sie da den Richtigen findet."

Der Showdown sorgte für ordentlich Aufruhr und spaltete nicht nur die Fans, sondern auch die Gemüter am Set. Besonders heftig wurde die Szene, als Elena unter Tränen erklärte, sie wünsche David "das Allerschlechteste". Christina ließ das nicht auf sich sitzen und konterte vor laufender Kamera: "Er hat bereits das Beste." Im Netz wurde Christinas Spruch anschließend scharf kritisiert. "Wie kann man denn in dem Moment sagen: 'Er hat bereits das Beste?'", fragte eine Nutzerin auf Instagram. Viele Zuschauer empfanden Elenas harsche Worte zwar als übertrieben, doch Christinas Antwort wirkte auf manche Fans geprahlt und empathielos.

RTL / Jörn Strojny "Make Love, Fake Love"-Kandidat David, 2025

RTL Elena Miras mit Kandidat "Make Love, Fake Love"-David

Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-TV-Star

