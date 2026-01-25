David Nawaz und Christina haben sich nach MLFL-Exit getrennt

Reality-TV-Fans müssen jetzt stark sein: Make Love, Fake Love-Kandidat David Nawaz und seine Partnerin Christina haben sich getrennt. In einer gemeinsamen Instagram-Story offenbaren die beiden, dass ihre Liebesgeschichte bereits seit Ende August vorbei ist. Die Enthüllung kommt nur kurz nach ihrem Exit aus der Show, in der sie noch als glückliches Paar zu sehen waren und beim großen Showdown Arm in Arm das Set verließen. Christina stellt gleich zu Beginn klar, dass das Liebes-Aus nichts mit den Ereignissen im TV zu tun habe und die Dreharbeiten nicht der Auslöser für die Trennung gewesen seien. Trotzdem trifft diese Nachricht viele Zuschauerinnen und Zuschauer überraschend, die das Duo als verliebtes Paar in Erinnerung hatten.

In der Social-Media-Story erklärt Christina offen, sie und David hätten sich Ende August getrennt, als die Kameras längst aus waren. Es habe "einfach zwischenmenschlich dann doch nicht funktioniert", sagt sie und betont, dass es keinen konkreten Streitpunkt gegeben habe. Vielmehr beschreibt sie das Finale von "Make Love, Fake Love" rückblickend als einen der schönsten gemeinsamen Momente: "Wir sind da als verliebtes Pärchen rausgegangen. Der Showdown war ein sehr, sehr schöner Moment. Also würde ich immer noch in meinem Herzen abstempeln, war einer der schönsten Momente." David schlägt in dieselbe Richtung: Er spricht von einer "wunderbaren Zeit" mit Christina, schwärmt von vielen gemeinsamen Urlauben und tollen Menschen, die sie zusammen kennengelernt haben. "Wir schätzen einander. Wir hatten eine wunderbare Zeit", erklärt er und fügt hinzu, er würde diese Beziehung "niemals einen Fehler nennen".

Als im großen "Make Love, Fake Love"-Showdown Davids Doppelleben aufflog, reagierte Elena emotional und zeigte sich tief verletzt. David beschrieb die Zeit in der Sendung später auf Instagram als "ganz schöne Erfahrung", musste aber zugeben: "Das Ende war nicht besonders schön." Christina betonte dagegen ihre Freude, ihren Freund endlich wieder in den Armen zu halten: "Für mich war das Ende besonders schön. Ich habe meinen Schatz wieder gesehen. Jetzt ist alles wieder gut." David stimmte zu, sagte aber auch: "Der Teil des Endes war natürlich schön, aber der andere war nicht so super." Trotz aller Turbulenzen waren sich beide damals sicher: "Wir gehen hier gestärkt raus. Wir wissen, wir können uns vertrauen", gab der einstige Kuppelshow-Kandidat zu Protokoll.

Instagram / david_nawaz David Nawaz und Christina, Januar 2026

RTL / Jörn Strojny "Make Love, Fake Love"-Kandidat David, 2025

RTL David, Elena und Johannes auf einem Date bei "Make love, fake love", 2025

