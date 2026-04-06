Rätsel gelöst: Fernando Alonso verrät den Namen seines Babys

Formel-1-Star Fernando Alonso (44) hat nun endlich das Geheimnis gelüftet und den Namen seines Sohnes verraten. Der kleine Leonard Alonso Jiménez kam im März zur Welt und sorgte zunächst für Spekulationen in den Medien. Ein spanischer TV-Sender hatte behauptet, der 44-Jährige habe seinen Sohn nach sich selbst benannt und gratulierte ihm zu Baby Fernando. Doch das stellte der Rennfahrer nun auf humorvolle Weise auf Instagram klar. "Heute haben wir aus der Presse erfahren, dass unser Sohn einen anderen Namen hat", schrieb Fernando in einer Story und scherzte: "Wir, die ihn jeden Tag sehen, nennen ihn immer noch Leonard."

Den Beweis für den echten Namen lieferte der Aston-Martin-Pilot gleich mit. Fernando, dem vor drei Jahren eine Liaison mit Taylor Swift (36) nachgesagt wurde, postete ein Foto von Leonards allererstem Formel-1-Pass, mit dem der Kleine Zugang zu allen Bereichen der Rennstrecke hat. Die kommenden Rennen könnten somit auch für den Nachwuchs zu besonderen Ereignissen werden. Die Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien, die für April geplant waren, fallen zwar aufgrund von Sicherheitsbedenken aus, doch beim Grand Prix in Miami am 3. Mai könnte Leonard sein Debüt an der Strecke feiern.

Für Fernandos Partnerin Melissa Jiménez, die ebenfalls für DAZN als Formel-1-Reporterin arbeitet, ist Leonard bereits das vierte Kind. Aus ihrer Ehe mit Fußballer Marc Bartra (35) hat die 38-Jährige bereits die Töchter Gala und Abril sowie Sohn Max. Nach der Geburt war Fernando verspätet zum Grand Prix in Japan gereist und hatte den Medientag verpasst, um mehr Zeit bei seiner Familie verbringen zu können. In einem Interview mit der New York Times hatte der zweimalige Weltmeister bereits 2023 erklärt, dass eine Familie zu gründen der größte Traum seines Lebens sei. Ob er seinen Vertrag mit Aston Martin über 2026 hinaus verlängert oder der Familie den Vorzug gibt, steht noch nicht fest.

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Getty Images Fernando Alonso 2018 in Austin

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Getty Images Fernando Alonso, Formel-1-Fahrer

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David Ramos / Getty Images Marc Bartra 2016 bei einem Spiel für sein Heimatland Spanien