Gerücht: Wird Sydney Sweeney der erste weibliche James Bond?

Sydney Sweeney (28) könnte tatsächlich als erste Frau in die Rolle des legendären Geheimagenten James Bond schlüpfen – zumindest, wenn es nach Hollywoods Regisseur Paul Feig (63) geht. Der Filmemacher hat die Euphoria-Darstellerin nun öffentlich als mögliche Nachfolgerin von Daniel Craig (58) ins Gespräch gebracht und damit für eine Überraschung gesorgt. "Ich würde es lieber sehen, wenn Sydney der nächste Bond wird", erklärte er gegenüber The Sun und fügte hinzu: "Es gab einige coole Bond-Girls, aber lasst sie doch die Superspionin sein, sie ist großartig." Der Regisseur zeigte sich überzeugt von der 28-jährigen Schauspielerin und lobte ihre Professionalität und ihren Ehrgeiz.

Paul begründete seinen Vorschlag mit Sydneys beeindruckenden Fähigkeiten und ihrer Arbeitsweise. "Sie ist eine der fleißigsten Personen, die ich kenne, so professionell, so schlau, so gewitzt. Ich denke, sie wäre eine gute Spionin", schwärmte er gegenüber dem Blatt. Seit Daniel Craig nach dem Film "Keine Zeit zu sterben" im Jahr 2021 aus der Franchise ausgestiegen ist, spekulieren Fans und Experten wild darüber, wer seine Nachfolge antreten wird. Die Wettquoten ändern sich dabei nahezu wöchentlich, und neben Sydney stehen aktuell auch Namen wie Regé-Jean Page (37), Jacob Elordi (28), Aaron Taylor-Johnson (35), Theo James (41), James Norton (40) und Idris Elba (53) hoch im Kurs.

Während die Suche nach dem neuen Bond weitergeht, gibt es bereits ein Wettrennen um das nächste legendäre Titellied der Franchise. Sängerin Olivia Dean und Raye gelten nach den Brit Awards als Favoritinnen und würden damit in die Fußstapfen von Größen wie Adele (37) und Billie Eilish (24) treten. Auch Harry Styles (32) wird nach seinem Auftritt bei den Brit Awards mittlerweile als heißer Kandidat gehandelt. Was die Besetzung des Agenten selbst angeht, hat die Bond-Produktion bisher nur einen Regisseur bestätigt: Denis Villeneuve (58), bekannt durch Dune, soll das nächste Projekt übernehmen. Nachdem die Broccoli-Familie, die die Franchise seit 1962 kontrolliert, kürzlich die kreative Kontrolle an Amazon MGM Studios übergeben hat, bleibt abzuwarten, in welche Richtung sich die traditionsreiche Filmreihe entwickeln wird.

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Getty Images Sydney Sweeney bei der 5th Annual Academy Museum Gala in Los Angeles

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Getty Images Daniel Craig als James Bond in "Casino Royale"

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ActionPress/United Archives GmbH Daniel Craig in "James Bond 007: Casino Royale"