Fiese Hasskommentare: MLFL-David nimmt Elena Miras in Schutz

Aufregung bei Make Love, Fake Love: Reality-TV-Star Elena Miras (33) sorgt in der aktuellen Folge für hitzige Diskussionen, nachdem beim großen Showdown herauskommt, dass Kandidat David Nawaz eine Freundin hat. Der Moment, in dem Elena zusammenbricht und wütend reagiert, entfacht im Netz eine Welle scharfer Kommentare. Besonders heftig: Nutzer ziehen öffentlich ihre Rolle als Mutter in Zweifel. Aussagen wie "Elena ist wie immer aggressiv, ich habe Angst um ihre Tochter" und "Elena hat sich nicht im Griff, das war schon in anderen Formaten so. Da sollte man mal drüber nachdenken... Kindeswohl" kursieren seit der Ausstrahlung auf Instagram. Nun meldet sich David zu Wort – und stellt sich demonstrativ vor Elena.

Der Realitystar setzt in einem langen Statement klare Grenzen. "Ich möchte die aktuelle Folge und die damit entsprechende Aufmerksamkeit gerne nutzen, um an erster Stelle eine Sache zu klären, die klare Grenzen überschreitet. Und das sind solche Kommentare. Das ist nicht in Ordnung und absolut drüber", erklärt er öffentlich. Er erinnert daran, dass Zuschauer nur einen zusammengeschnittenen TV-Ausschnitt sehen: "Ihr kennt Elena aus irgendwelchen TV-Shows. Das ist ein Zusammenschnitt, der nicht den wahren Charakter einer Person zeigt." Über inhaltliche Kritik könne man streiten, aber eines sei für ihn unantastbar: "Ihr könnt aber nicht behaupten, dass Elena keine liebende Mutter ist. Die Frau packt ihr Kind immer an erster Stelle und würde alles für ihre Tochter tun." David kündigt an, entsprechende Kommentare künftig zu löschen und die Verfasser zu blockieren.

Bereits vor einer Woche hatte der große Showdown für Aufregung gesorgt. Nachdem Elena David als vergebenen Mann entlarvt und ihn nach Hause geschickt hatte, tauchte seine feste Freundin Christina auf. Die Szene sorgte für einen echten Eklat: Elena fühlte sich von David hintergangen und sagte vor laufender Kamera, sie wünsche ihm "das Allerschlechteste". Christina konterte prompt und erklärte, David habe durch sie bereits "das Beste". Dieser kühle Spruch ließ die Situation weiter eskalieren und löste zahlreiche Reaktionen im Netz aus.

Anzeige Anzeige

Collage: RTL / Jörn Strojny, RTL / Dustin Leonhard Grieß David Nawaz und Elena Miras Collage

Anzeige Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen, August 2024

Anzeige Anzeige

RTL "Make Love, Fake Love"-Kandidat David und Elena Miras