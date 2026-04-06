Unangenehme Situationen: Melody Haase will wieder abnehmen

Melody Haase (32) hat sich nach einigen Wochen Pause zurück auf Social Media gemeldet und dabei offen über ihre aktuelle Situation gesprochen. Die Realitydarstellerin erklärte ihren Followern in ihrer Instagram-Story, dass sie in letzter Zeit wieder zugenommen habe, da sie emotionalen Stress durch Essen reguliert habe. Nun wolle sie wieder in Form kommen und ihre Community an diesem Weg teilhaben lassen. "Ich habe sehr viel zugenommen, was mir währenddessen – also während ich gegessen habe – ja auch bewusst war, dass das passieren wird. Ich hielt es aber für emotional beruhigend und für die beste Lösung so", erklärte die 32-Jährige. Sie betonte dabei, dass sie das Ganze nicht dramatisch sehe und schon einmal mehr Gewicht abgenommen habe.

Besonders belastet zeigt sich Melody allerdings von den Reaktionen, die sie in der Öffentlichkeit erlebt. Sie berichtete von einem erschreckenden Vorfall während der Ostertage, als sie an einem Garten vorbeiging, in dem sieben Erwachsene beim Osteressen saßen. Diese hätten laut über ihren Körper gelästert, offenbar bewusst so laut, dass sie es hören konnte. "Ah, das ist doch nicht sexy. Wie sieht das denn aus?", seien die Kommentare gewesen. Melody habe daraufhin zurückgeschossen und den Menschen gesagt, was wirklich unsexy sei: "Wenn man als erwachsener Mensch da sitzt und andere beleidigt." Die Sängerin erklärte weiter, dass ihr Po durch die Gewichtszunahme wieder überdimensional groß sei und sie vergessen habe, wie viel Selbstbewusstsein man brauche, um in diesem Körper herumzulaufen.

Melody ist in der Vergangenheit bereits häufig wegen ihres Körpers kritisiert worden. Sie erzählte in ihrer Story, dass sie früher ständig auf offener Straße "gebodyshamed" wurde, besonders weil viele Menschen es für legitim halten würden, sie zu beleidigen, sobald man wisse, dass sie sich Schönheits-OPs unterzogen habe. Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin hatte in der Vergangenheit mehrere Eingriffe vornehmen lassen, darunter auch ein Brazilian Butt Lift. Trotz der belastenden Situation betonte sie, sich nicht den Lästereien anpassen zu wollen. "Irgendwie sehe ich es auch gar nicht ein, mich anzupassen, damit diese Leute still sind", sagte sie. Der Lifestyle des gesunden Essens fehle ihr allerdings und deshalb wolle sie nun ihre Ernährung umstellen.

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IMAGO / BOBO Melody Haase, Reality-TV-Bekanntheit

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Imago Melody Haase, November 2025

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Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Realitystar