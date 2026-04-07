NFL-Legende Steve McMichael posthum mit CTE diagnostiziert

Ein Jahr nach dem Tod von NFL-Legende Steve McMichael wurde bei dem ehemaligen Profisportler die neurodegenerative Erkrankung CTE diagnostiziert. Das gab die Concussion and CTE Foundation jetzt bekannt. Seine Witwe Misty hatte das Gehirn ihres verstorbenen Mannes für wissenschaftliche Untersuchungen gespendet, nachdem Steve im April 2025 seinem langen Kampf gegen die Nervenkrankheit ALS erlegen war. Die chronische traumatische Enzephalopathie, kurz CTE, kann erst nach dem Tod festgestellt werden und tritt häufig bei Athleten auf, die über Jahre hinweg wiederholte Kopfverletzungen erlitten haben. Zu den typischen Symptomen der Erkrankung gehören Gedächtnisverlust, Stimmungsschwankungen, Depressionen und Probleme mit der motorischen Funktion.

Misty erklärte, dass "zu viele" frühere NFL-Spieler nach ihrer Football-Karriere an der Lou-Gehrig-Krankheit erkranken würden. Sie hoffe, dass die Diagnose ihres Mannes zur verstärkten Forschung über den möglichen Zusammenhang zwischen ALS und CTE führen werde. Die Spende von Steves Gehirn sei ihr ein wichtiges Anliegen gewesen, um zum besseren Verständnis dieser schwerwiegenden Krankheiten beizutragen und möglicherweise künftigen Generationen von Sportlern zu helfen.

Steve hatte als Defensive Tackle eine beeindruckende Karriere in der NFL hinter sich. Mit den Chicago Bears gewann er den Super Bowl XX im Jahr 1985 und wurde für seine herausragenden Leistungen auf dem Spielfeld mehrfach mit All-Pro- und Pro-Bowl-Auszeichnungen geehrt. Im Laufe seiner Karriere machte sich der gebürtige Texaner einen Namen unter Spitznamen wie "Mongo", "Ming the Merciless" oder einfach "Ming". Nach seiner Footballzeit war Steve auch im professionellen Wrestling aktiv. Im Februar 2024 wurde er posthum in die Pro Football Hall of Fame aufgenommen, nachdem er bereits seit 2021 mit ALS gekämpft hatte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Steve McMichael, 1994

Anzeige Anzeige

Getty Images Steve McMichael, 1993

Anzeige Anzeige