Intime Trauung: Dua Lipa und Callum Turner haben Ja gesagt

Es ist offiziell: Dua Lipa (30) und Callum Turner (36) haben geheiratet! Das Paar gab sich am Samstag im Old Marylebone Town Hall in London das Jawort – im engen Kreis von Freunden und Familie. Die Sängerin strahlte in einem maßgeschneiderten Schiaparelli-Haute-Couture-Outfit und trug dazu einen breiten weißen Hut sowie weiße Handschuhe. Ihr frisch Angetrauter erschien im eleganten marineblauen Anzug mit passender Krawatte. Hand in Hand verließen die Frischvermählten das Standesamt, wo sie von Gästen mit Konfetti empfangen wurden, wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen.

Die standesamtliche Trauung in London ist jedoch nur der Auftakt: Als großes Fest ist eine mehrtägige Hochzeitsfeier in Sizilien geplant, die sich von Donnerstag bis Samstag erstrecken soll. Für die Feierlichkeiten sind mehrere Veranstaltungsorte gebucht, darunter die komplette Etage im Luxushotel Villa Igiea. Die eigentliche Zeremonie findet in der historischen Villa Valguarnera in der Ortschaft Bagheria statt. Designer Simon Porte Jacquemus (36) soll ein Kleid für die Braut beisteuern. Zu den geladenen Gästen zählen laut Berichten unter anderem Sir Elton John (79), Mark Ronson (50), Charli XCX (33) und Donatella Versace (71).

Dass das Paar verlobt ist, hatte Dua zuvor gegenüber der britischen Vogue bestätigt: "Ja, wir sind verlobt. Es ist sehr aufregend... Diese Entscheidung, gemeinsam alt zu werden, ein Leben zu sehen und, ich weiß nicht, für immer beste Freunde zu sein – das ist ein wirklich besonderes Gefühl." Dua und Callum hatten ihre Beziehung 2024 öffentlich gemacht. Der Schauspieler wuchs in einer Londoner Sozialbausiedlung auf und begann seine Karriere als Model, bevor er durch die Rolle des Theseus Scamander in den "Fantastic Beasts"-Filmen bekannt wurde. Für seine Rolle als Major John Egan in der Apple-TV-Serie "Masters of the Air" erntete er viel Lob der Kritiker.

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Getty Images Callum Turner und Dua Lipa bei der Met Gala im Metropolitan Museum of Arts

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IMAGO / ABACAPRESS Dua Lipa und Callum Turner im Januar 2025

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Imago Callum Turner mit Dua Lipa bei der Elton John AIDS Foundation Viewing Party

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