Verraten: Lief bei Paulina Pilchs Hochzeit alles nach Plan?

Paulina Pilch ist unter der Haube und hat jetzt von ihrer standesamtlichen Hochzeit berichtet – die gute Nachricht vorab: Der große Tag verlief ohne jede Panne. Die Realitybekanntheit heiratete ihren Adi in der Nähe von Hamburg, wo die beiden anschließend im Café von ihm und seinem Bruder im kleinen Kreis feierten. "Es hat alles super geklappt. Zum Glück", erklärt Paulina im Gespräch mit Promiflash.

Das frisch vermählte Paar zeigt sich nach der Trauung überglücklich. "Wir fühlen uns sehr gut und sind glücklich, endlich verheiratet zu sein, vor allem, weil wir ja schon ein Kind haben", verriet Paulina im Interview. Für die beiden ist die Hochzeit also mehr als nur ein romantisches Fest – sie macht aus einer bereits gewachsenen kleinen Familie nun offiziell eine Ehegemeinschaft.

Den Hochzeitstag hielt Paulina auch für ihre Follower auf Instagram fest. Sie gewährte ihrer Community Einblicke in den besonderen Tag – angefangen beim entspannten Morgen mit einer Tasse Kaffee bis hin zum Anschneiden der Hochzeitstorte. Dabei zeigte sich Paulina im trägerlosen Brautkleid und Adi im schlichten schwarzen Smoking mit Fliege. Auch alte Hochzeitstraditionen kamen nicht zu kurz: Die Influencerin zeigte ihrer Community die vier klassischen Glücksbringer – etwas Altes, etwas Geliehenes, etwas Blaues und etwas Neues.

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Instagram / paulinaasousaa Paulina Pilch und ihr Mann Adi, Mai 2026

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Instagram / paulinapilch Adi Sousa und Paulina Pilch, Juli 2025

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Instagram / paulinaasousaa Adi Sousa und Paulina Pilch an ihrem Hochzeitstag, Mai 2026