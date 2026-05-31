Wünscht sich Jessica Ginkel für Kinder Schauspielkarriere?

Jessica Ginkel (45) strahlt auf der Premiere der neuen Staffel von "Der Lehrer" in Köln – und plaudert dort im Gespräch mit Promiflash ungewöhnlich offen über ihre Rolle als Mama. Gemeinsam mit ihrem Partner Daniel Fehlow (51) hat die Schauspielerin zwei Kinder, die dank des Berufs ihrer Eltern schon früh Set-Luft schnuppern konnten. Doch wie würde Jessica reagieren, wenn ihre Kids plötzlich selbst vor die Kamera wollen würden? Die TV-Bekanntheit macht klar, welchen Weg sie sich für ihren Nachwuchs wünscht – oder besser gesagt: wie frei ihre Kinder bei der Wahl ihres späteren Jobs sein sollen.

Im Interview erklärt Jessica, dass sie ihre beiden Kinder bei jeder beruflichen Entscheidung unterstützen möchte – ganz unabhängig davon, ob es am Ende die Schauspielerei wird oder etwas völlig anderes. "Generell wünsche ich mir, dass ich eine Mama bin, die sagt 'Bitte mach das, was dir Spaß macht', weil ich glaube, dass man da am besten sein kann", betont sie gegenüber Promiflash. Sicherheit spiele für sie in der heutigen Arbeitswelt ohnehin kaum noch eine Rolle. "In der heutigen Zeit weiß man eh nicht. Was ist heute noch sicher? Und was ist morgen? Was ist in zehn Jahren noch da? Ich weiß es nicht", sagt die Darstellerin weiter. Aktuell deutet bei ihren Kids aber noch nichts auf eine Karriere im Rampenlicht hin, wie sie erzählt: Im Moment machten sie nicht den Anschein, in die Fußstapfen ihrer Eltern treten zu wollen.

Für Fans ist es nicht nur spannend, Jessicas Sicht auf Familie und Beruf zu hören – viele kennen sie auch seit Jahren als Publikumsliebling aus "Der Lehrer". In der neuen Staffel kehrt sie in einer besonderen Form in die Serie zurück und steht erneut für emotionale Szenen vor der Kamera. Privat konzentriert sich Jessica jedoch stark auf ihr Familienleben mit Daniel und den gemeinsamen Kindern, das sie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushält. Wenn die Schauspielerin dann doch einmal Einblicke in ihr Leben als Mama gibt, wird deutlich, wie wichtig ihr ein liebevoller, unterstützender Umgang mit ihrem Nachwuchs ist – ganz ohne Druck, den Erfolg der berühmten Eltern wiederholen zu müssen.

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Getty Images Jessica Ginkel bei der Berlin Opening Night 2024 während der 74. Berlinale im Das Stue, Berlin

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IMAGO / eventfoto54 Jessica Ginkel und Daniel Fehlow, Schauspieler

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IMAGO / Eventpress Daniel Fehlow und Jessica Ginkel, April 2025

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