Täglicher Begleiter: Demi Moore trauert um Chihuahua Pilaf

Demi Moore (63) muss einen schweren Verlust verkraften: Ihre geliebte Chihuahua-Hündin Pilaf ist im Alter von nur fünf Jahren gestorben. Wie Daily Mail berichtet, ist die Schauspielerin am Boden zerstört. Pilaf war über Jahre hinweg ein fester Bestandteil von Demis Alltag und begleitete die Hollywood-Ikone auf roten Teppichen, Modenschauen und Reisen rund um den Globus. Zuletzt war der Vierbeiner am 3. März auf dem Instagram-Profil der 63-Jährigen zu sehen – auf Fotos, die kurz vor den Actor Awards in Los Angeles entstanden waren. Das plötzliche Ausbleiben weiterer Bilder hatte unter Fans bereits Sorge ausgelöst.

Pilaf war bei ihrer Geburt gerade einmal 600 Gramm schwer und wurde schnell selbst zum kleinen Star. Bekannt war sie vor allem für ihre herausgestreckte Zunge – ein Markenzeichen, das dadurch entstand, dass ihr die Zähne fehlten, die die Zunge normalerweise an ihrem Platz halten. "Es ist Teil ihres Charmes. Sie ist das kleinste Tier des Wurfs, sie ist ein magisches Wesen", sagte Demi in einem Interview in "The Tonight Show". Die Hündin begleitete sie sogar als emotionaler Unterstützungshund auf Flugreisen, und die Schauspielerin gestand, sich ohne Pilaf auf dem Arm "nackt" zu fühlen. Im August 2024 schaffte es Pilaf sogar auf das Cover der Vogue, die eine spezielle Hunde-Ausgabe unter dem Namen "Dogue" veröffentlichte. Darin sagte Demi: "Sie war dazu bestimmt, bei mir zu sein, und ich war dazu bestimmt, bei ihr zu sein."

Pilaf hinterlässt eine beeindruckende Liste an gemeinsamen Abenteuern mit ihrer Besitzerin. 2023 war sie mit dabei, als Demi dem Royal Ascot beiwohnte – die Hündin in einer cremefarbenen Tragetasche, die perfekt zum Outfit der Schauspielerin passte. Im Oktober 2024 besuchten die beiden zusammen die Broadway-Premiere von Nicole Scherzingers (47) "Sunset Boulevard". Und unter Pilafs insgesamt 14 Europareisen war auch ein Ausflug in den Louvre in Paris, wo Demi sie neben der Mona Lisa fotografierte. Auch in Talkshows wie "The Graham Norton Show" und der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (51) war Pilaf regelmäßig an der Seite der Schauspielerin zu sehen.

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Getty Images Demi Moore mit Hund, Februar 2026 in Mailand

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Getty Images Schauspielerin Demi Moore mit Hund, Februar 2026 in Mailand

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Instagram / demimoore Demi Moore mit ihrer Hündin Pilaf im September 2024