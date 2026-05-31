Familiäre Spannungen überschatten Peter Phillips' Hochzeit

Vor Peter Phillips' (48) Hochzeit mit Harriet Sperling am 6. Juni in der All Saints Church in Kemble, Cirencester, sorgt ein Familienstreit für Schatten über dem freudigen Ereignis. Während König Charles III. (77) und Königin Camilla (78), Prinz William (43), Prinzessin Kate (44) und ihre Kinder Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) bei der Trauung erwartet werden, bleibt Harriets Ex-Mann Antonio Sperling – bekannt als Dino – außen vor. Freunde des Fitnesstrainers berichten der Daily Mail nun von seinem Frust: Er fühlt sich aus Harriets Geschichte gestrichen und ist nicht glücklich darüber, wie er in der Öffentlichkeit dargestellt wird.

Laut einem Vertrauten Dinos habe er mehrfach versucht, eine Einigung mit Harriet und ihrer Familie zu erzielen – ohne Erfolg. "Sie hat in der Vergangenheit davon gesprochen, als alleinerziehende Mutter zu kämpfen, aber Dino hat ihr und ihrer Familie über die Jahre viele Male die Hand ausgestreckt. Aber sie haben jedes seiner Angebote zur Hilfe abgelehnt", zitiert die Daily Mail den Informanten. Besonders schmerzhaft sei für ihn der fehlende Kontakt zu seiner gemeinsamen Tochter Georgina (13), die er seit rund vier Jahren nicht mehr auf bedeutungsvolle Weise gesehen haben soll. Trotz allem wünsche er dem Paar laut der Quelle das Beste: "Sie wird Teil einer der mächtigsten Familien der Welt sein, und er wünscht ihr und Peter Phillips alles Gute."

Harriet und Peter Phillips leben bereits zusammen auf dem weitläufigen Gatcombe Park-Anwesen von Prinzessin Anne (75). Ihre Tochter Georgina soll sich inzwischen gut mit Peters Töchtern Savannah Phillips (15) und Isla Phillips (14) verstehen, die er mit seiner Ex-Frau Autumn Kelly hat. Neben dem Ex-Ehemann fehlen bei dem Fest bekanntermaßen auch Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) sowie Andrew Mountbatten-Windsor (66) und seine Ex-Frau Sarah Ferguson (66). Die Hochzeit soll bewusst intim gehalten werden – ein klarer Kontrast zu Peters erster Hochzeit, die noch in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor stattgefunden hatte.

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Getty Images Harriet Sperling und Peter Phillips im Juni 2025

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Imago Peter Phillips und Harriet Sperling beim Oster-Gottesdienst in der St. George’s Chapel in Windsor

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Getty Images Isla Phillips, Peter Phillips und Savannah Phillips