Olivia Rodrigo erklärt, warum sie Met Gala 2026 schwänzte

Obwohl sie sich in New York City aufhielt und sogar auf einer der After-Partys der Met Gala 2026 auftauchte, ließ Olivia Rodrigo (23) das große Modeevent selbst aus. Die 23-jährige Sängerin hat sich jetzt dazu geäußert, warum sie nicht dabei war – und räumte dabei auch mit Spekulationen auf, sie habe das Event aus politischen oder moralischen Gründen gemieden. Im Podcast "Popcast" der New York Times nahm sie Stellung zu ihrer Entscheidung.

Der Grund ist schlicht: Mode ist einfach nicht ihr Ding. "Ich bin wirklich kein Modemensch", sagte Olivia mit einem Lachen. Sie fügte hinzu, dass sie mit ihrem dritten Album an einem Punkt angekommen sei, an dem sie nur noch Dinge tun wolle, die ihr wirklich Freude bereiten oder sie inspirieren. "Was wirklich Spaß macht und cool ist, ist Sachen zu machen, die mir gefallen, und Zeit mit meinen Freunden zu verbringen, die mich wirklich kennen", so die Sängerin. Auf den Hinweis der Podcast-Hosts, dass sie in ihrer Karriere nun "Nein sagen" könne, antwortete sie zustimmend: "Man kann wählerischer sein, und ich finde, das ist toll."

Olivia war erstmals 2021 auf der Met Gala zu sehen – wenige Monate nachdem ihr Song "Driver's License" sie schlagartig weltberühmt gemacht hatte. Damals trug sie einen schwarzen Spitzen-Look von Saint Laurent. In den darauffolgenden Jahren kehrte sie dem Event treu: 2022 erschien sie in einem lilafarbenen Versace-Kleid, 2023 in einer schwarz-weißen Robe von Thom Browne. Seitdem blieb sie der Veranstaltung fern.

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Imago Olivia Rodrigo, Sängerin

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Getty Images Olivia Rodrigo bei der Saint Laurent Met-Gala-Afterparty im People's Bar, New York, 04. Mai 2026

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Getty Images Olivia Rodrigo bei der Met Gala 2022