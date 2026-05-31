Die Geissens haben XXL-Hochzeitsgeschenk für Ralf & Étienne

Carmen (61) und Robert Geiss (62) waren als enge Freunde bei der Hochzeit von Ralf Schumacher (50) und Étienne Bousquet-Cassagne (36) in Saint-Tropez dabei – und sind mit einem ganz besonderen Geschenk erschienen. Auf Instagram teilte die 61-Jährige jetzt ein Video, das die Übergabe des aufwendigen Präsents zeigt und dabei erstmals auch einen Blick auf die frisch Vermählten freigibt. Ralf und Étienne sind darin gemeinsam mit den Geissens zu sehen, alle vier im eleganten Look: Die Bräutigame in abgestimmten dunkelblauen Anzügen mit hellblauen Krawatten, Carmen in Pink, Robert in Schwarz.

Das Geschenk selbst ist ein echter Hingucker: ein riesiges Pop-Art-Porträt des frisch verheirateten Paares, angefertigt vom befreundeten Künstler Sharyar Azhdari. In Graffiti-Schrift steht "True Love" in der Ecke des Werks, zwei Mickey-Maus-Köpfe zieren es zusätzlich – und in der Mitte ist ein Foto von Carmen und Robert eingearbeitet. Der Künstler selbst hat sich ebenfalls im Comic-Stil verewigt. Die Übergabe kommentierte Robert mit einer gehörigen Portion Humor: "Es war so schwer, dass ich drei Autos ausprobieren musste, um es hierhin zu bringen." Weder der Lamborghini noch der Ferrari hätten gereicht – erst die G-Klasse habe "halbwegs" gepasst. Bilder des Künstlers kosten üblicherweise zwischen 8.000 und 19.000 Euro, eine personalisierte Anfertigung dürfte noch teurer sein. Ralf zeigte sich sichtlich erfreut und scherzte: "Vor allem sehe ich da so schön jung aus, ganz ohne Facelift."

In einem Text zu ihrem Video schwärmte Carmen auch von der Hochzeitsfeier: Es habe ein Feuerwerk gegeben, und die Reden beider Bräutigame seien "unglaublich emotional" gewesen – Étienne hielt seine auf Deutsch, Ralf dagegen auf Englisch. Für Carmen sei es ein "unvergessliches" Erlebnis. Nach der standesamtlichen Trauung ging es für das frische Ehepaar mit einem Motorboot zum Strandrestaurant La Bouillabaisse Plage, wo die Feier am Wasser und das Feuerwerk folgten.

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ActionPress / Matthias Wehnert / Future Image Carmen Geiss, Robert Geiss, Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne, 2024

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Instagram / carmengeiss Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne, Mai 2026

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Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geissens Geschenk an Ralf und Étiennes Hochzeit, Mai 2026