Die Schumachers eilten nach dem Jawort direkt zur Arbeit

Ralf Schumacher (50) und Étienne Bousquet-Cassagne (36) haben sich in Saint-Tropez standesamtlich das Jawort gegeben. Doch zum klassischen Spalierlaufen vor dem Rathaus kam es dort nicht. Während vor dem Gebäude laut Bild ein ganzes Aufgebot an Security-Leuten mit Regenschirmen auf neugierige Fans und Fotografen vorbereitet war, verschwanden der ehemalige Rennfahrer und sein frisch angetrauter Ehemann am frühen Abend durch eine kaum beachtete Gittertür am Hinterausgang. Statt die Aufmerksamkeit der Schaulustigen zu genießen, eilten Ralf und Étienne direkt weiter, um an ihrem großen Tag zu arbeiten – vor laufenden Kameras und Blitzlicht.

Hintergrund des diskreten Abgangs: Die gesamte Traumhochzeit der beiden wird für die vierteilige Doku "Ralf und Étienne – Wir sagen Ja" von Sky begleitet. Wie die Bild berichtet, war das Paar schon kurz nach der Trauung wieder im Jobmodus. Denn Sender und Fotoagentur sammelten exklusives Bild- und Videomaterial ein, das später vermarktet werden soll. Für den weiteren Verlauf des Tages hatten Ralf und Étienne allerdings ein deutlich glamouröseres Setting als das Rathaus im Visier: Ein luxuriöses Motorboot holte das Paar samt TV-Crew ab und brachte alle in das Strandrestaurant "La Bouillabaisse Plage", wo die Feierlichkeiten in entspannter Beach-Atmosphäre weitergingen. Bei den Gästen mischten in Saint-Tropez auch Carmen (61) und Robert Geiss (62) mit, die dort ihren Wohnsitz haben und den Frischvermählten ein stilisiertes XXL-Porträt überreichten. Carmen verriet zudem in einem Instagram-Post, dass dem Paar am Abend ein großes Feuerwerk gewidmet wurde.

Schon zuvor hatten rund 100 Freunde und Familienangehörige das Paar bei einem Polterabend hochleben lassen, später stand noch ein Brunch in Ralfs Villa auf dem Programm. Der frühere Rennfahrer, der bereits einen Sohn aus einer früheren Beziehung mit Cora Schumacher (49) hat, und der Franzose genießen ihr Liebesglück damit nicht nur im kleinen Kreis, sondern teilen ihre dreitägige Feier bewusst mit einem breiten Publikum – von den ersten Szenen am Standesamt bis zu den romantischen Momenten am Wasser. Die ersten zwei Folgen der Sky-Reihe stehen bereits zum Abruf bereit. Die dritte Episode folgt am 4. Juni. Das Finale, das zusätzliche Eindrücke von den Hochzeitsfeierlichkeiten bietet, erscheint am Samstag, 6. Juni, exklusiv bei Sky und WOW und wird am 11. Juni um 20.15 Uhr zudem auf Sky One ausgestrahlt.

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Instagram / ralfschumacher_rsc Étienne Bousquet-Cassagne und Ralf Schumacher im Juni 2025

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Instagram / carmengeiss Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne, Mai 2026

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Instagram / carmengeiss Ralf Schumacher, Carmen Geiss und Étienne Bousquet-Cassagne im März 2025