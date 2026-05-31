Verletzt: Kevin Njie sagt Fame Fighting International ab

Kurz vor dem großen Event kommt für Kevin Njie (30) der bittere Rückschlag: Der Realitystar und Sportler muss seinen Auftritt bei Fame Fighting International absagen. Wie der Veranstalter jetzt auf Instagram bekannt gab, hat sich Kevin eine Hand gebrochen und kann deshalb nicht antreten. Das Event findet am 6. Juni in der Ostermann Arena in Leverkusen statt – also in weniger als einer Woche. Zur Ankündigung postete der Veranstalter ein Röntgenbild der verletzten Hand sowie ein Foto, auf dem Kevin mit Gips zu sehen ist.

Sein geplanter Gegner, der britische Influencer und Boxer Fes Batista, ist laut Veranstalter weiterhin kampfbereit. In dem Statement heißt es: "Fes Batista war extrem motiviert und wollte diesen Fight unbedingt. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer starken Lösung für ihn. Der Rest des großen Crossovers bleibt unverändert – das Event geht weiter!" Auch Kevin selbst meldete sich in den Kommentaren zu Wort und schilderte, wie sehr ihn die Situation trifft: "Ich habe vier Monate lang alles für diesen Kampf gegeben. Jeder Tag, jede Einheit, jeder Verzicht hatte nur dieses eine Ziel. Jetzt sitze ich hier mit einer gebrochenen Hand und kann es immer noch nicht richtig begreifen." Besonders schwer wiege für ihn nicht der körperliche Schmerz, sondern das Gefühl, seine harte Arbeit nicht unter Beweis stellen zu können. "Mein Herz bricht gerade", schrieb er.

Für Kevin ist die Absage ein herber Dämpfer, denn der Fight gegen Fes Batista war als sein persönliches Comeback angekündigt worden. Der Realitystar, der durch Too Hot To Handle: Germany bekannt wurde, sollte in Leverkusen den fünften Kampf des großen Crossovers zwischen Fame Fighting und Misfits Boxing bestreiten. Fame-Fighting-Gründer Eugen Lopez hatte Kevin nach seinem Verschwinden und seiner Social-Media-Auszeit bei seiner Rückkehr ins Rampenlicht unterstützt und betont, wie stabil und bereit er für diesen Auftritt sei.

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IMAGO / BOBO Kevin Njie, Reality-TV-Star

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Instagram / famefighting Röntgenbild von Kevin Njies Hand, Mai 2026

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Instagram / eugen1pz Eugen Lopez, Reality-TV-Star