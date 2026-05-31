Muttertag: Seltenes Foto zeigt Charlène und ihre Zwillinge

Zum französischen Muttertag hat Fürstin Charlène (48) von Monaco ein seltenes und zuckersüßes Familienfoto auf Instagram geteilt. Darauf ist sie gemeinsam mit ihren elfjährigen Zwillingen zu sehen: Prinz Jacques (11) und Prinzessin Gabriella (11). Die drei posieren in strahlendem Weiß – und mit ihrer gemeinsamen blonden Haarpracht könnte die Ähnlichkeit zwischen Mutter und Kindern kaum größer sein. Charlène hat dabei beide Arme um ihre Kinder gelegt, ein echtes Herzensporträt. Der offizielle Instagram-Account des Palastes von Monaco begleitete den Post mit den Worten: "Allen Müttern einen schönen Muttertag."

Besonders ins Auge fiel beim Foto die kleine Prinzessin Gabriella, die mit zarten Goldcreolen in den Ohren einen modischen Akzent setzte. Muttertag wird in Frankreich und Monaco traditionell am letzten Sonntag im Mai gefeiert – fällt dieser jedoch auf Pfingsten, verschiebt er sich auf den ersten Sonntag im Juni. Ein ähnliches Bild hatte der Palast bereits im Dezember zum elften Geburtstag der Zwillinge veröffentlicht, allerdings ohne Charlène: Damals zeigten Jacques und Gabriella ebenfalls in weißen Outfits ihre enge Geschwisterverbindung, als Jacques seinen Arm um seine Schwester legte.

Für die Zwillinge war das vergangene Jahr ohnehin reich an royalen Momenten. Im Februar waren sie bei den Olympischen Winterspielen dabei, im März empfingen sie gemeinsam mit ihren Eltern den Papst im Palast von Monaco. Bereits im vergangenen Jahr feierten Jacques und Gabriella ihre Erstkommunion – ein bedeutender Anlass für die katholisch geprägte Fürstenfamilie. Jacques, der als Erbprinz gilt und trotz seiner zwei Minuten jüngeren Geburt aufgrund des männlichen Erstgeburtsrechts in Monaco vor seiner Zwillingsschwester in der Thronfolge steht, begleitete seinen Vater Fürst Albert II. (68) zuletzt auch bei einem offiziellen Besuch des monegassischen Museums für Briefmarken und Münzen.

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Getty Images Fürstin Charlène von Monaco im September 2025

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https://www.instagram.com/p/DY_mI_IoFSV/ Prinzessin Charlene teilt auf Instagram seltenes Foto mit ihren 11-jährigen Zwillingen

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Getty Images Private Audienz im Fürstenpalast: Papst Leo XIV. mit Prinzessin Charlène, Fürst Albert II., Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques