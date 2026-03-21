Liebeschaos bei "Bauer sucht Frau": Wer ist noch zusammen?

Moderatorin Inka Bause (57) kehrt zu den Liebeshöfen zurück und stellt die entscheidende Frage: Wer ist noch zusammen, wer längst wieder solo? Am Ostermontag, 6. April 2026, zeigt RTL ab 19.05 Uhr das Spezial "Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?". Inka besucht die Kandidatinnen und Kandidaten der 2025er Staffel direkt zu Hause und forscht genau den Geschichten nach, die zuletzt für Schlagzeilen sorgten, darunter Katja und Johann nach dem unschönen Ende ihrer Geschichte oder Basti aus Bayern und Bodybuilderin Kerrin, die schon während der Hofwoche auf Anhieb harmonierten. Der Sender verspricht Überraschungen – aber auch unerwartete Krisen.

Das Konzept der Sonderfolge ist bewährt: Einige Monate nach dem Finale zeigt das Format, wie sich die Beziehungen nach den Dreharbeiten entwickelt haben. Bei Simone hakte es mit Hofgast Frank schon daran, dass er nicht mehr im Wohnwagen schlafen wollte; beim großen Wiedersehen wirkte es dann, als könnte sich mit Ex-Kandidat Jörg etwas anbahnen. Ob daraus mehr wurde, soll die neue Folge klären. Ebenfalls im Fokus: Thomas und Michaela, deren zarte Lovestory nicht gehalten hat. Wie blickt der sympathische Sachse heute auf die Trennung? Deutlich sonniger schienen zuletzt die Updates von Friedrich und Lehrerin Laura, die sich online weiterhin verliebt zeigten – und dennoch hat das Paar laut RTL Neuigkeiten im Gepäck. Und dann sind da noch Basti und Kerrin: Ihr Kennenlernen lief so reibungslos, dass sie in der Staffel kaum Sendezeit bekamen. Ob die Leichtigkeit wohl anhielt?

"Bauer sucht Frau" gilt als Ausnahme unter den Kuppelshows, da Beziehungen hier unter ungewöhnlich realen Bedingungen entstehen – direkt zu Hause bei den Bauern, aber unter Beobachtung. Die Dreharbeiten ziehen sich oft über Wochen, wobei nur ausgewählte Momente ausgestrahlt werden. Auffällig ist, dass viele Paare die Folgen der TV-Ausstrahlung als zusätzliche Herausforderung wahrnehmen: Die mediale Aufmerksamkeit steigt, Erwartungen aus dem Umfeld werden spürbar und der oft etwas holprige Übergang vom Drehalltag in die Realität wird mit Argusaugen beobachtet. Für einige Beziehungen entsteht damit genau hier zwischen Romantik, Authentizität und öffentlichen Projektionsflächen eine Sollbruchstelle, die die junge Liebe auf die Probe stellt.

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Instagram / katja_luedemann Johann, Inka Bauer und Katja, "Bauer sucht Frau", 2025

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RTL / Stefan Gregorowius Kerrin und Basti, "Bauer sucht Frau" 2025

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RTL / Stefan Gregorowius Simone und Frank, "Bauer sucht Frau" 2025