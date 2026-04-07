Ex-Prinz Andrew soll Frau in neues Heim "geschmuggelt" haben

Andrew Mountbatten-Windsor sorgt erneut für Schlagzeilen. Der ehemalige Prinz soll eine mysteriöse Frau zu seinem neuen Zuhause in Norfolk gefahren haben, wie das Promiportal Radar Online berichtet. Demnach wurde der 66-Jährige hinter dem Steuer seines Wagens gesehen, als er in Richtung Marsh Farm auf dem Sandringham-Anwesen fuhr. Im Fahrzeug saß eine unbekannte Frau auf dem Rücksitz. Begleitet wurde Andrew (66) von einem königlichen Sicherheitsbeamten. Wer die Frau ist und in welcher Beziehung sie zu ihm steht, ist nicht bekannt. Weder Andrew noch sein Umfeld haben sich zu den Berichten geäußert.

Eine Quelle, die mit dem Umzugsprozess vertraut sein soll, erklärte gegenüber Radar Online: "Es baut sich eine Stimmung der Intrige um Andrew auf. Die Andeutung, er habe eine mysteriöse Frau in sein neues Zuhause 'geschmuggelt', weist auf ein Maß an Geheimhaltung hin, das die größeren Umstände widerspiegelt, in denen er sich jetzt befindet." Angesichts der anhaltenden Untersuchungen, die ihn umgeben, werfe der Gedanke, dass eine neue Frau diskret nach Marsh Farm gebracht werde, weitere Fragen auf und verstärke Spekulationen darüber, was hinter verschlossenen Türen vor sich gehe. Eine weitere Quelle betonte, dass Andrew zwar versuche, ein privateres Leben zu führen, der Eindruck einer heimlichen Einschleusung jedoch nur zu noch mehr Fragen und Prüfung führe.

Andrew befindet sich seit Jahren in einer schwierigen Lage. Er wurde mit seiner Verbindung zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) in Verbindung gebracht und selbst des sexuellen Missbrauchs beschuldigt, was er stets zurückgewiesen hat. Derzeit wird gegen ihn wegen angeblicher Amtspflichtverletzungen aus seiner Zeit als Handelsbeauftragter Großbritanniens ermittelt. Der Vorwurf lautet, er habe vertrauliche Informationen mit Epstein geteilt. Die Konsequenzen für den ehemaligen Prinzen waren drastisch: Er wurde seiner Titel enthoben, ist kein arbeitendes Mitglied der königlichen Familie mehr und musste seine bisherige Residenz Royal Lodge verlassen. Zuletzt zog Andrew in sein neues Domizil in Norfolk, wobei er zwischenzeitlich zwischen Marsh Farm und Wood Farm pendelt.

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Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor verlässt nach dem Oster-Gottesdienst die St George’s Chapel in Windsor

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Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor bei einer Messe in London

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U.S. Department of Justice, DOJ Andrew Mountbatten-Windsor, Jeffrey Epstein und Peter Mandelson auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto