Heiße Ostergrüße: Kylie Jenner posiert im sexy Mini-Bikini

Kylie Jenner (28) hat das Osterwochenende mit ihrer Familie in ihrer luxuriösen Villa in Palm Springs verbracht und dabei auf Instagram heiße Einblicke gewährt. Die 28-Jährige präsentierte sich in einem knappen weißen Bikini am Pool und setzte ihre Traumfigur perfekt in Szene. Das winzige Triangel-Oberteil und die dazu passenden Bikinihöschen zeigten jede Menge Haut, während die Beauty ihre dunklen Haare offen trug und sich mit einer auffälligen silbernen Bodychain um die Taille sowie einem funkelnden Armband schmückte. In der Hand hielt sie dabei ihren neuen Elektrolyt-Drink Sprinter und schrieb zu den Aufnahmen: "hydrated & glowing".

Bereits am frühen Morgen hatte Kylie eine weitere Bilderreihe im selben Outfit gepostet, auf der sie ihre Füße ins kühle Poolwasser tauchte und auf einer Couch im Außenbereich posierte. Zu den Osterfeierlichkeiten versammelte sich die gesamte Familie am Sonntag auf dem weitläufigen Anwesen der Unternehmerin, wie Schwester Kim Kardashian (45) in einem gemeinsamen Foto mit den fünf Schwestern zeigte. Auch Mutter Kris Jenner (70) und Schwester Khloé (41) waren auf den Bildern zu sehen, die das ausgiebige Fest mit koreanischen Snacks, bunten Basteltischen für die Kinder und Hasen-Deko dokumentierten. In einem weiteren Post präsentierte sich Kylie in einer offenen weißen Jeans und einem bauchfreien Blumenshirt.

Kylie hält ihre beiden Kinder weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und gewährt nur selten tiefere Einblicke in ihr Familienleben. Mit ihrem Freund Timothée Chalamet (30), mit dem sie seit 2023 zusammen ist, war die Reality-TV-Darstellerin erst kürzlich im Urlaub an einem tropischen Strand. Der Schauspieler hatte beim gemeinsamen Auftritt auf der Vanity Fair Oscar Party im März für einen süßen Moment gesorgt, als er Kylie auf dem roten Teppich einen Kuss auf die Wange drückte. In einem Podcast verriet die Kosmetikunternehmerin kürzlich, dass ihr Lieblingsfilm ihres Partners "Call Me By Your Name" sei und sie selbst vom Schauspielern träume.

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Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, April 2026

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Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, April 2026

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Getty Images Kylie Jenner and Timothée Chalamet bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

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