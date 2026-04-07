Pietro Lombardi schockiert: Tattoo vom Sonnenbrand zerstört?

Pietro Lombardi (33) verbrachte die Osterfeiertage bei seiner Familie in Karlsruhe – doch der entspannte Kurztrip nahm eine schmerzhafte Wendung. Am Ostermontag teilte der Sänger in seiner Instagram-Story schockierende Aufnahmen seines Oberarms, der von einem heftigen Sonnenbrand gezeichnet ist. "Ich hätte niemals gedacht, dass ein Sonnenbrand das ganze Tattoo zerfressen kann", zeigte sich Pietro fassungslos. Offenbar hatte der 33-Jährige die Frühlingssonne unterschätzt – mit sichtbaren Folgen für seine Tätowierung. Die UV-Strahlen haben die Farbpigmente in seiner Haut angegriffen und das Kunstwerk auf seiner Schulter regelrecht zerstört.

In dem Video klagte Pietro über die entstandenen Schäden: "Jeder hat mir gesagt: Creme dich ein. Jetzt habe ich hier überall Pigmentstörungen bekommen. Die ganze Farbe ist raus. Das kann ich nachstechen", erklärte der Musiker mit Blick auf seine gerötete Schulter. Tatsächlich können UV-Strahlen tief in die obersten Hautschichten eindringen, wo auch die Tattoo-Farbe gespeichert ist, und dort nicht nur die Pigmente schädigen, sondern im schlimmsten Fall sogar schwere Entzündungen verursachen. Pietro zog aus dem Vorfall seine Lehren: "Ich hätte niemals gedacht, dass ein Sonnenbrand so hartnäckig sein kann. Aus Fehlern lernt man. Das wird mir nicht nochmal passieren."

Pietro ist bekannt für seine zahlreichen Tattoos, die seinen Körper zieren und oft eine persönliche Bedeutung für ihn haben. Neben seiner Musikkarriere stand der Sänger erst kürzlich wieder im Rampenlicht, als er über ein mögliches TV-Comeback bei DSDS zusammen mit seinem Mentor Dieter Bohlen (72) sprach. Der in Karlsruhe geborene Pietro verbringt immer wieder gerne Zeit in seiner Heimatstadt, wo auch seine Familie lebt. Seine zwei Kinder sind ihm besonders wichtig, und gemeinsame Familienmomente genießt der Musiker in vollen Zügen.

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ActionPress Pietro Lombardi, Sänger

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Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, April 2026

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Getty Images DSDS-Stars Dieter Bohlen und Pietro Lombardi