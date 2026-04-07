Das gabs noch nie: Der "The 50"-Jackpot sinkt auf null Euro

The 50 ging am Montag in die finale Runde. Doch bevor ein Sieger gekrönt werden konnte, kommt es zu einer echten Premiere in der Show. Der Löwe trommelt die Spieler zu einem Klassiker: Sie stehen um einen Buzzer, der Jackpot sinkt immer weiter. Verhindern können sie das nur, wenn einer den Buzzer drückt – ohne die Konsequenzen zu kennen. Bevor zu viel Geld verloren geht, trifft Lukas Baltruschat (31) eine Entscheidung und betätigt den Knopf. Doch der Löwe belohnt seinen Mut: Lukas ist der erste Finalist. "Eigentlich habe ich heute damit gerechnet, dass ich Koffer packen und gehen muss", ist der Influencer sichtlich überrascht. Dennoch will er Köpfe rollen sehen. In einer zweiten Runde muss einer die Show verlassen. Das will aber niemand. Und weil sie sich nicht entscheiden können und sich auch niemand so richtig opfern will, passiert das Unfassbare: Der Jackpot sinkt auf null Euro.

Eine Entscheidung braucht es trotzdem: Die Gruppe stimmt ab und entscheidet, dass Ex-Tennisprofi Daniel Köllerer (42) gehen soll. Den Realitystars ist die Situation sichtlich unangenehm. "Es ist superpeinlich, dass unser Ego größer ist als der Gewinn für unsere Follower", meint Julia Römmelt (32). Auch C-Bas, der im Spiel kurz überlegt hatte, sich zu opfern, würde die Zeit am liebsten zurückdrehen: "Ich würde schon sagen, dass ich die Entscheidung bereue. Ich glaube, hätte ich noch mal die Möglichkeit, würde ich drücken." Er wäre im Nachhinein lieber gegangen, als dass die Community leer ausgehen muss. Doch der Löwe zeigt Gnade. Die Gruppe bekommt entgegen aller Erwartungen gleich zwei Chancen, das Geld zurückzuholen.

In einem Gruppenspiel müssen sie ein Glas bis zur Markierung mit Wasser füllen. Das Wasser darf nur aus dem Pool durch ihre durchnässte Kleidung kommen. Das Ziel sind 8.000 Euro, was zwar viel Geld ist, die Kandidaten aber dennoch enttäuscht: Sie hatten auf eine mindestens fünfstellige Summe gehofft. Dennoch geben sie alles und dank Maurice Dziwaks (27) Tanktop schaffen sie es, das Glas zu füllen. Direkt hintendran kommt die zweite Chance – doch auch hier muss wieder eine Entscheidung getroffen werden. Spielen darf nur einer aus dem Team. C-Bas meldet sich freiwillig und wird in die Arena geschickt. Ohne zu zögern, entscheidet er für die Follower und nicht für die Kandidaten zu spielen. Doch hier wartet kein richtiges Spiel: Er soll aus den Kandidaten vier auswählen, die das Schloss sofort verlassen müssen. Sich selbst darf der YouTuber nicht wählen. Schweren Herzens wählt C-Bas Maurice, Lukas, Tim Dolle und Marvin Kleinen. Obwohl sich die Gruppe reduziert, wächst der Jackpot jetzt wieder um 20.000 Euro.

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Amazon Prime Die Kandidaten der dritten Staffel von "The 50"

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Instagram / lukascharles_ Lukas Baltruschat, Realitystar

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Imago C-Bas bei der Premiere von Staffel 3 der Amazon-Show "The 50" im Cinedom Köln

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