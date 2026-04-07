"Der Super Mario Galaxy Film" bricht zum Kinostart Rekorde

"Der Super Mario Galaxy Film" hat sich das perfekte Wochenende für den Leinwandstart ausgesucht – an Ostern strömten überragend viele Zuschauer auf der ganzen Welt ins Kino, um das neue Abenteuer der Nintendo-Helden zu verfolgen. Filmstarts zufolge hat der Animationsfilm in den USA am ersten Wochenende bereits etwa 113 Millionen Euro eingespielt, in den ersten fünf Tagen liegt er jetzt bei etwa 164 Millionen Euro. Das markiert schon jetzt einen der stärksten Kinostarts des Jahres. Auch in Deutschland hat "Der Super Mario Galaxy Film" seinen Vorgänger schon übertroffen: In den ersten fünf Tagen wurden hier etwa 1,25 Millionen Ticketverkäufe verzeichnet. Der erste Teil lag im selben Zeitraum bei etwa 1,21 Millionen Verkäufen.

Damit rückt die Milliardenmarke für die Videospiel-Verfilmung in realistische Nähe, sollte der Erfolg in den kommenden Wochen anhalten. In den USA konnte der erste Film "Der Super Mario Bros. Film" zwar noch nicht ganz erreicht werden, aber der Abstand wird immer kleiner. Insgesamt kann die Produktionsfirma Illumination Studios mit "Der Super Mario Galaxy Film" aber bereits einen Mega-Erfolg verzeichnen: Der Streifen liegt jetzt auf Platz drei der besten Fünf-Tage-Starts seit der Pandemie. Dem Portal InsideKino zufolge sind nur Avatar: The Way Of Water und James Bond 007 – Keine Zeit zu sterben darüber.

Ganz überraschend ist der Erfolg des Films nicht, denn immerhin gilt die Mario-Reihe seit jeher als Kult. Die Spiele begeistern bis heute Jung und Alt und haben eine eingeschworene Fangemeinde. Zudem brilliert "Der Super Mario Galaxy Film" in der Original-Vertonung mit einem hochkarätigen Cast. Für die Stimmen der Klempner-Brüder Mario und Luigi sind die Hollywoodstars Chris Pratt (46) und Charlie Day (50) verantwortlich. Dem Antagonisten Bowser leiht Jack Black (56) seine Stimme. Weibliche Power gibt es mit Anya Taylor-Joy (29) als Prinzessin Peach und Brie Larson (36) als Neuzugang Rosalina. Zudem werden die Publikumslieblinge Toad und Yoshi von Keegan-Michael Key (55) und Donald Glover (42) gesprochen.

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Imago Szene aus "Der Super Mario Galaxy Film", 2026

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Getty Images "Super Mario"-Erfinder Shigeru Miyamoto und Chris Pratt bei der Weltpremiere von "The Super Mario Galaxy Movie" in Kyoto, März 2026

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Getty Images Der Cast von "Der Super Mario Galaxy Film" beim Photocall in Tokio