TV-Special zeigt Anna und Gerald Heisers Namibia-Abschied

Anna Heiser (35) und ihr Mann Gerald (40) schlagen ein neues TV-Kapitel auf: Das beliebte Bauer sucht Frau-Paar bekommt ein eigenes Spezial bei RTL. Am 3. April um 19.05 Uhr zeigt der Sender unter dem Titel "Bauer sucht Frau – Gerald & Anna: Goodbye Namibia" den emotionalen Abschied der Familie von ihrer Farm in Namibia. Dabei sind nicht nur die letzten gepackten Kisten und der finale Sonnenaufgang über ihrem bisherigen Zuhause zu sehen, sondern auch die gemeinsamen Momente mit ihren Kindern Leon und Alina. Moderatorin Inka Bause (57) begleitet das Paar bei diesem großen Schritt, der parallel auch auf RTL+ zu verfolgen sein wird.

In dem Special wird der komplette Umbruch der TV-Bekanntheiten nachgezeichnet. Fast ein Jahr lang haben Kameras den Alltag der Familie dokumentiert, in dem sich auf ihrer Farm Abschiedsschmerz, Verzweiflung und neue Hoffnung abwechselten. Anna und Gerald, die sich 2017 bei "Bauer sucht Frau" kennenlernten und 2018 heirateten, hatten sich in Namibia eigentlich ihren Traum vom Leben auf dem Land erfüllt. Doch die Belastungen auf der Farm wuchsen mit der Zeit immer mehr, sodass das Paar schließlich beschloss, einen Schlussstrich zu ziehen. 2025 fiel dann die endgültige Entscheidung: Die Farm wird verlassen, das gemeinsame Leben soll in einem neuen Land weitergehen – in Annas alter Heimat Polen, wohin die kleine Familie umzieht.

Für die Zuschauer bietet das Format nicht nur Einblicke in den Abschied aus Afrika, sondern auch in den Neuanfang in Europa. Anna kehrt damit in das Land zurück, in dem sie aufgewachsen ist, während Gerald sich in eine für ihn völlig neue Kultur und Sprache einlebt. Der einstige Farmbesitzer baut sich dort Schritt für Schritt einen neuen Alltag auf und stellt sich fernab der namibischen Weiten nun klassischen Bürostrukturen und einer frischen Routine. Dass die beiden diesen Weg gemeinsam mit ihren Kindern gehen, zeigt einmal mehr, wie sehr sie als Familie zusammenhalten und ihren Fokus auf ihr gemeinsames Leben in Polen legen – fernab der afrikanischen Sonne, aber wieder einmal ganz nah begleitet von RTL.

Anzeige Anzeige

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser, TV-Bekanntheiten, mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser, TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Instagram / annaheiser Anna Heiser und ihre Familie bei ihrem Auszug von der Farm in Namibia, August 2025