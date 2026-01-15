Fernbeziehung: So oft sehen sich Bauer Christopher & Pauline

Liebe mit Distanz – für Pauline Bieri und Christopher Krebs ist das allerdings kein Hindernis. Die beiden Teilnehmer der vergangenen Bauer sucht Frau-Staffel meistern ihre Fernbeziehung mit Bravour. Während der Alltag des Hobbylandwirts in Brandenburg stattfindet, spielt sich das Leben der gebürtigen Prignitzerin in Hannover ab. Im Promiflash-Interview verraten sie, wie häufig sie sich trotz der Entfernung sehen können. "Tatsächlich, glaube ich, dass wir uns jetzt zweimal erst nicht gesehen haben. Sonst sehen wir uns jede Woche am Wochenende", freut sich Christopher und spricht seiner Partnerin seine Dankbarkeit aus: "Chapeau vor Pauline. Sie nimmt meistens die weite Fahrt auf sich."

Zuletzt fiel ein Treffen aus, weil starker Schneefall die Züge lahmlegte. Im Gespräch mit Promiflash verrät Pauline, wie viel Strecke sie für die Beziehung bereits zurückgelegt hat: Rund 13.000 Kilometer sind seit dem Kennenlernen zusammengekommen. "Christopher hat den Hof mit seinen Tieren, hat nun mal die Verantwortung. Und da bin ich dann auch bereit, den Weg zu fahren, weil ich hier in Hannover damit deutlich flexibler bin", erklärt Pauline. Für ihren Christopher sei ihr kein Weg zu weit und kein Kilometer zu viel. "Das ist die Liebe mir einfach wert", schwärmt die junge Frau.

Erst vor Kurzem sorgten Pauline und Christopher für einen ganz besonderen Augenblick bei ihren Fans. Nach dem Ende der TV-Ausstrahlung teilten die beiden auf Instagram ihr erstes gemeinsames Pärchenfoto. Strahlend, eng beieinander und weit weg vom Fernsehtrubel machten sie damit öffentlich, was zuvor vor allem hinter den Kulissen gewachsen war. Unter dem Foto wurde schnell klar, wie sehr ihnen die Zuschauer das Glück gönnten: Herz-Emojis und Komplimente überschwemmten die Kommentarspalte. "Da hat jemand seine Königin gefunden", schwärmte ein begeisterter Fan. Viele bezeichneten die beiden als das "Traumpaar der Staffel".

Anzeige Anzeige

Instagram / christopher__krebs Pauline und Christopher von "Bauer sucht Frau", Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / christopher__krebs Christopher Krebs, Teilnehmer bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige Anzeige

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Christopher und Pauline