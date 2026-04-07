Kinderwunsch belastet Denise Merten wegen Hochrisiko‑HPV

Denise Merten (35) hat sich mit einem sehr persönlichen Beitrag an ihre Follower gewandt und über ein Gesundheitsthema gesprochen, das sie aktuell stark belastet. Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin offenbarte auf Instagram, dass bei ihr der Befund PAP IIID1 sowie der Hochrisiko-HPV-Typ 18 festgestellt wurde. Diese Diagnose vom Frauenarzt macht ihr besonders zu schaffen, da sie und ihr Ehemann Henning (35) gleichzeitig einen Kinderwunsch hegen. "Diese Kombination macht es ehrlich gesagt nicht leicht", gestand Denise in ihrem emotionalen Post. Sie habe sich in den vergangenen Wochen sowohl körperlich als auch mental nicht gut gefühlt und sich deshalb viel zurückgezogen.

Die 35-Jährige berichtete weiter, dass sie intensiv recherchiert habe, um zu verstehen, was in ihrem Körper vor sich geht. Dabei sei sie auf zahlreiche Informationen zu möglichen Hilfsmitteln wie Gele, Vitamine, AHCC und Vitamin D gestoßen. "Und irgendwann weiß man gar nicht mehr: Was ist wirklich sinnvoll? Was hilft wirklich? Und was ist vielleicht einfach nur Hoffnung?", schrieb sie. Gerade mit bestehendem Kinderwunsch wolle sie nichts falsch machen und ihren Körper unterstützen, gleichzeitig aber auch nichts verwenden, was eine mögliche Schwangerschaft beeinflussen könnte. Deshalb bat sie ihre Community um einen offenen Austausch und wollte von anderen Frauen wissen, ob sich der Befund bei ihnen wieder normalisiert habe und wie sie damit umgegangen seien.

Das Thema Familienplanung beschäftigt Denise und Henning schon länger. In ihrem gemeinsamen YouTube-Format hatten die beiden vor einigen Wochen bereits über ihren Kinderwunsch diskutiert, wobei Henning auch gesundheitliche Bedenken zur Sprache gebracht hatte. Denise ist bereits Mutter eines Sohnes und äußerte mehrfach den Wunsch nach einem weiteren Kind. Nun macht die Diagnose die Situation für das Paar noch komplizierter, wie die Influencerin offen zugab. "Ich merke, wie sehr mich das aktuell mitnimmt", schrieb sie und erklärte, lange überlegt zu haben, ob sie überhaupt öffentlich darüber sprechen möchte. Mit ihrem Post wolle sie anderen Frauen zeigen, "dass man mit solchen Themen nicht alleine ist".

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Imago Denise Merten beim Schlager Beach Open Air am KUFA-Beach in Dessau-Rosslau, 02.08.2025

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Instagram / denisemerten Henning und Denise Merten im Juni 2025

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ActionPress Henning und Denise Merten im Februar 2024