Aaron Carters (†) Mutter verliert Erbstreit gegen seine Ex

Jane Schenck, die Mutter des verstorbenen Sängers Aaron Carter (†34), ist nun mit ihrem Versuch gescheitert, die Abwicklung seines Nachlasses zu stoppen. Ein Richter am Los Angeles County Superior Court wies ihren Antrag ab und entschied stattdessen, dass nicht-finanzielle Vermögenswerte an Aarons Ex-Verlobte Melanie Martin übertragen werden sollen. Laut Gerichtsunterlagen, die TMZ vorliegen, kam das Gericht zudem zu dem Schluss, dass der Nachlass des Popstars überschuldet sei. Jane hatte zuvor geltend gemacht, der zuständige Nachlassverwalter habe den Wert von Aarons Tantiemen zu niedrig angesetzt.

Auch gegen Melanie Martin erhob Jane schwere Vorwürfe. Sie beschuldigte die Mutter ihres Enkelsohns Prince, "illegale Abhebungen" in Höhe von insgesamt 24.530 Dollar von Aarons Konten vorgenommen zu haben. Trotz des eskalierten Streits betonte Jane, Melanie grundsätzlich als gute Mutter zu sehen und räumte ein, selbst zur angespannten Beziehung beigetragen zu haben. Gleichzeitig stellte sie klar, Melanie keinen "rechtlichen Schaden" zufügen zu wollen, forderte jedoch, dass sie nicht als Treuhänderin des Nachlasses für Prince eingesetzt werden solle. Melanie hingegen erklärte gegenüber TMZ, Jane sei über Aarons finanzielle Situation nicht ausreichend informiert gewesen. Demnach hätten sie gemeinsame Konten geführt, und Aaron habe ihr zudem das Unternehmen LOVE übertragen, was er damals in einem Instagram-Live bestätigt habe.

Der Musiker, der schon als Kind mit Hits wie "I Want Candy" bekannt wurde, starb am 5. November 2022 im Alter von nur 34 Jahren. Zum Zeitpunkt seines Todes waren Aaron und Melanie zwar getrennt, bemühten sich jedoch weiterhin um ein respektvolles Miteinander im Sinne ihres gemeinsamen Sohnes. Prince wurde im November 2021 geboren und hatte somit nur eine kurze gemeinsame Zeit mit seinem Vater. Zu seinem 36. Geburtstag erinnerte Melanie auf Instagram an Aaron und schrieb: "Obwohl wir Welten voneinander entfernt sind, sind unsere Herzen für immer verbunden."

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Getty Images Jane und ihr Sohn Aaron Carter bei der "Marriage Boot Camp"-Premiere

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Getty Images Aaron Carter im Oktober 2019

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Getty Images Aaron Carter, 2017