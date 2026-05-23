Wie eine Puppe? Emma Stone geht wegen ihres Aussehens viral

Emma Stone (37) ist mal wieder in aller Munde – und das nicht wegen einer neuen Filmrolle. Bei der Louis Vuitton Cruise Collection Show 2027 zog die Schauspielerin diese Woche erneut alle Blicke auf sich, doch viele Fans im Netz konnten die Oscar-Preisträgerin kaum wiedererkennen. "Ich meine, sie sieht wunderschön aus, aber auch... nicht mehr wie sie selbst? Wenn diese Fotos nicht beschriftet wären, ich glaube nicht, dass ich diese Person als Emma erkennen würde!", schrieb ein Nutzer laut dem Magazin Buzzfeed. Ein anderer kommentierte: "Irgendetwas Seltsames passiert hier, aber ich kann es nicht benennen. Sie sieht hübsch aus, aber auf eine nicht zu identifizierende Weise."

Es ist nicht das erste Mal, dass Emmas Aussehen für Diskussionen sorgt. Bereits im vergangenen Oktober, während der Pariser Modewoche, beschrieben Fans die Schauspielerin als "gefilterte Version ihrer selbst". Bei den Actor Awards 2026 zogen Nutzer dann Vergleiche mit einer Puppe und rätselten öffentlich, warum sie "so anders" aussehe. Nun lieferte Celebrity-Facialist Iván Pol gegenüber dem Magazin Vogue eine mögliche Erklärung: Er behandle Emma regelmäßig, alle zwei bis drei Wochen, und bezeichnete sie dabei als "vollkommen natürlich". "Ich arbeite die Kieferpartie heraus. Ich straffe den unteren Gesichtsbereich. Ich fülle Gesichtsfalten auf und glätte sie, die Wangenknochen mache ich voluminöser und hebe dabei die äußeren Augenwinkel leicht an", erläuterte er seine Methode. Diese kleinen Veränderungen im Millimeterbereich könnten in der Summe den Eindruck eines Facelifts erzeugen, so der Experte. Emma selbst hat sich bislang nicht öffentlich dazu geäußert, ob sie kosmetische Eingriffe vornehmen ließ.

Das Thema um Emmas veränderte Erscheinung reicht bereits etwas länger zurück. Schon bei den BAFTA Film Awards in London hatten Fans und Beobachter über ihr Äußeres diskutiert – damals war es vor allem ihre schlanke Figur, die für Gesprächsstoff sorgte. Die Schauspielerin war dort für ihre Rolle in "Bugonia" als beste Hauptdarstellerin nominiert.

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Getty Images Emma Stone bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Getty Images Emma Stone bei den 32. Actor Awards im Shrine Auditorium in Los Angeles, März 2026

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Getty Images Emma Stone bei den Golden Globes 2026