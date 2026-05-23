Darum verpasst Donald Trump Hochzeit seines eigenen Sohns

US-Präsident Donald Trump (79) sorgt kurz vor dem großen Tag seines Sohnes für einen unerwarteten Paukenschlag: Der Politiker wird an diesem Wochenende nicht bei der großen Hochzeitsfeier von Donald Trump Jr. (48) und dessen Verlobter Bettina Anderson dabei sein. Das bestätigte er nun selbst auf seiner Plattform Truth Social. Eigentlich wollten sich der Unternehmer und die Social-Media-Bekanntheit im kleinen Kreis von Familie und Freunden auf einer privaten Insel auf den Bahamas das Jawort geben – doch ohne Donald. Statt zu feiern, bleibt der Präsident über das Memorial-Day-Wochenende in Washington im Weißen Haus.

In seinem Statement erklärte Trump, er habe die Entscheidung aus Gründen getroffen, die mit Regierungsangelegenheiten zusammenhingen. Wörtlich schrieb er: "Obwohl ich sehr gerne bei meinem Sohn Don Jr. und dem neuesten Mitglied der Trump-Familie, seiner zukünftigen Frau Bettina, gewesen wäre, lassen Umstände in der Regierung und meine Liebe zu den Vereinigten Staaten von Amerika das nicht zu", so der Präsident auf Truth Social. Es sei wichtig, in dieser Phase in Washington zu bleiben. Gleichzeitig schickte er liebe Glückwünsche: "Herzlichen Glückwunsch an Don und Bettina!" Laut einem offiziellen Terminplan war zunächst vorgesehen, dass Trump das Wochenende teilweise in seinem Golfclub in New Jersey verbringt, nun soll er komplett im Weißen Haus bleiben. Medien wie Page Six hatten zuvor berichtet, dass Don Jr. und Bettina ihre Trauung bewusst fernab der politischen Bühne feiern wollen.

Für Bettina ist es die erste Ehe, für Donald Trump Jr. die zweite. Der Unternehmer bringt fünf Kinder aus seiner früheren Ehe mit Vanessa Trump (48) in die neue Verbindung mit: Kai, Donald, Tristan, Spencer und Chloe. Bei der Brautparty im April in Mar-a-Lago waren Trump und seine Frau Melania (56) schon nicht dabei, dafür wurde die Braut von anderen Familienmitgliedern unterstützt. Unter den Gästen waren unter anderem ihre zukünftigen Schwägerinnen Ivanka (44) und Tiffany Trump (32) sowie Marla Maples (62), die Mutter von Tiffany. Ein Insider schwärmte gegenüber dem Magazin People: "Die Feier war wunderschön." Die Party fand überwiegend drinnen statt, einige Gäste genossen aber auch die Zeit im Freien. Wie das künftige Eheleben von Don Jr. und Bettina aussehen wird, halten die beiden bisher weitgehend privat – nur ihre Verlobung hatten sie bei einem Weihnachtsevent im Weißen Haus öffentlich gemacht, bei dem Trump das Paar persönlich den Gästen vorstellte.

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Getty Images Donald Trump Jr. mit seinem Vater Donald Trump im April 2023

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Getty Images Donald Trump Jr. und Bettina Anderson, amfAR Palm Beach Gala 2025

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Imago Bei einem Besuch am Weißen Haus begrüßen Donald Trump und Melania Trump König Charles III. und Königin Camilla