Konzertfilm: Billie Eilish schlägt James Camerons Klassiker

Überraschung in den Kinos: Der Konzertfilm "Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)" von Billie Eilish (24) und James Cameron (71) hat auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes eine Publikumswertung von 98 Prozent eingesammelt. Laut kino.de ist der 3D-Streifen der bestbewertete Film des kanadischen Regisseurs überhaupt. Seine legendären Sci-Fi-Klassiker "Aliens" und "Terminator" kommen beim Publikum mit 94 und 89 Prozent nicht ganz an den Konzertfilm heran. Besonders bemerkenswert: Mit dem Projekt bewies James, der seit seinem Durchbruch mit "Terminator" im Jahr 1984 zu den erfolgreichsten Regisseuren der Welt zählt, dass er auch abseits von Action und Science-Fiction punkten kann.

Der Film sorgte auch auf Social Media schnell für Aufsehen. Zwar erreichte der Hype rund um den Streifen nicht ganz die Ausmaße, die Taylor Swifts (36) "The Eras Tour" im Jahr 2023 ausgelöst hatte, dennoch wurde in den Kinos regelrecht gefeiert. Fans erschienen in für Billie typischen Oversize-Looks, trugen Merch und verwandelten die Kinosäle in echte Konzertarenen. Viele nutzten den Film damit als eine Art zweites Konzerterlebnis, vor allem diejenigen, die 2025 keine Tickets für Billies Tour ergattert hatten.

Billie Eilish wurde im Dezember 2001 in Los Angeles geboren und zählt heute zu den bekanntesten Popstars der Welt. An dem Konzertfilm war sie als Co-Regisseurin beteiligt. James wiederum ist vor allem für seine aufwendigen Blockbuster bekannt – darunter nicht nur "Terminator" und "Aliens", sondern auch Titanic und Avatar. Mit "Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)" verbindet die beiden nun ein gemeinsames Projekt, das dank Behind-the-Scenes-Sequenzen und besonderer Kameraführung laut Fans ein besonders nahes Erlebnis mit der Sängerin ermöglicht.

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Paramount Pictures James Cameron und Billie Eilish

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Getty Images James Cameron 2023 beim Screening von "The Abyss" in Los Angeles

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Getty Images Billie Eilish in Miami im Oktober 2025