14. Hochzeitstag: Bushido schenkt Anna-Maria einen Porsche

Zum 14. Hochzeitstag hat Rapper Bushido (47) seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (44) eine ganz besondere Überraschung bereitet. Der Musiker plante eine aufwendige Geheimaktion, bei der er ihr während der Autofahrt zum Überraschungsort keine Hinweise gab – stattdessen die klare Ansage, die Augen zu schließen und nicht nach oben zu schauen. Die Spannung war Anna-Maria deutlich anzumerken. "Mein Bauch kribbelt ein bisschen", erklärte sie in ihrer Instagram-Story, während sie noch keine Ahnung hatte, was sie erwartet.

Die Auflösung ließ dann keine Wünsche offen: Bushido schenkte seiner Frau einen schwarzen Porsche 911 Turbo S, dazu einen riesigen Strauß rosafarbener Rosen. Beim Probesitzen zeigte sich Anna-Maria sichtlich begeistert und beschrieb den Moment als "schön und sexy". Bis der Wagen tatsächlich in ihrer Einfahrt steht, muss sie sich allerdings noch einige Wochen gedulden. Später meldete sie sich mit einem emotionalen Post zu Wort: "Wow. Nach 14 Jahren Ehe überraschst du mich einfach … Was für eine großzügige, verrückte und wunderschöne Überraschung. Danke für all die Jahre, all die Erinnerungen und dafür, dass du mir immer wieder dieses Gefühl gibst, etwas Besonderes zu sein. Ich liebe dich."

Auch Bushido widmete seiner Frau im Netz liebevolle Zeilen. "Heute vor 14 Jahren haben wir Ja gesagt. Letztes Jahr hätten wir fast endgültig Nein gesagt. Jetzt habe ich das erste Mal das Gefühl, angekommen zu sein." Die achtfache Mama sei sein "Lieblingsmensch" und der Grund, weshalb der Rapper jeden Morgen dankbar aufwache. "Danke für alles und ich bin an deiner Seite. Bis zu meinem letzten Atemzug", schrieb er zum Schluss seiner Liebeserklärung. Das Paar teilt seinen Alltag regelmäßig mit seinen Followern auf Social Media und gewährt dabei immer wieder Einblicke in sein Familienleben.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Mai 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Mai 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Mai 2026