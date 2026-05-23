König Harald V. und Königin Sonja trauern um engen Freund

Trauriger Abschied in Oslo: König Harald V. (89) und Königin Sonja (88) haben am Freitag, 22. Mai 2026, in der Osloer Domkirche ihrem engen Freund Stein Erik Hagen das letzte Geleit gegeben. Wie norwegische Medien wie Dagbladet berichten, war das Gotteshaus bis auf den letzten Platz gefüllt, viele Trauernde verfolgten die Zeremonie draußen. Zu den letzten, die die Kirche betraten, gehörten neben Harald und Sonja auch Prinzessin Märtha Louise (54). Bilder zeigen ergreifende Szenen: Ein Trauergast nimmt Harald in den Arm, Tränen laufen über sein Gesicht. Sonja und Märtha Louise ringen sichtlich um Fassung. Hagen, milliardenschwerer Unternehmer und langjähriger Weggefährte der Familie, war am 4. Mai im Alter von 69 Jahren in seinem Zuhause an einem Herzstillstand gestorben.

Die Bande zwischen Harald und Stein Erik reichten Jahrzehnte zurück. Beide gingen gemeinsam auf Jagdreisen im In- und Ausland, verbrachten Zeit in Schottland und trafen sich regelmäßig. Wie Royal-Expertin Caroline Vagle in Dagbladet einordnete, sei die Nachricht vom Tod des Unternehmers für das Königspaar besonders schwer gewesen: "schmerzhaft", sagte sie dem Blatt. Die dichte Atmosphäre in der Domkirche unterstrich, wie persönlich dieser Abschied war. Hinzu kam die Sorge um Sonja: Erst vor wenigen Tagen hatte die Monarchin wegen Vorhofflimmerns kurzfristig Termine abgesagt, wie norwegische Medien meldeten. Dennoch stand die Königin an der Seite ihrer Familie in den vorderen Reihen, während Geistliche und Trauergäste dem Verstorbenen gedachten.

Auch Märtha Louise verband eine eigene Geschichte mit Stein Erik. Bereits 1998 unterstützte der Geschäftsmann sie mit dem Kauf eines Pferdes und übernahm nach Angaben des Dagbladet sogar die laufenden Kosten. Privat hatte Stein Erik sein Glück erst vor Kurzem gefunden: Im vergangenen November heiratete er den Herzspezialisten Bendik Skinningsrud. "Es gibt Menschen, die das Leben größer machen, allein dadurch, dass sie Teil davon sind", sagte Bendik laut VG. Zuvor war Stein Erik bis 2012 mit Mille-Marie Treschow verheiratet, 2015 machte er seine Homosexualität öffentlich. Die engen Verbindungen des Unternehmers zur norwegischen Königsfamilie entstanden aus gemeinsamen Interessen und freundschaftlichen Ritualen – ein Band, das an diesem Tag in Oslo spürbar war.

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Imago König Harald nimmt an der Trauerfeier für Stein Erik Hagen im Osloer Dom teil

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Getty Images König Harald V. von Norwegen im Februar 2026

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