Gordon Ramsay plant mit Tochter Tilly Großes in der Küche

Gordon Ramsay (59), der demnächst mit einer zweiten Netflix-Show an den Start geht, schmiedet große Pläne mit seiner Tochter Matilda Ramsay, die alle nur Tilly nennen: Bei der edlen Launch-Party seines neuen Krude-Olivenöls in London verriet der TV-Koch jetzt, dass er sich ein gemeinsames Business mit der Nachwuchsköchin vorstellen kann. Im Gespräch mit der Daily Mail erklärte Gordon, dass Tilly ihn während ihrer Ausbildung an der renommierten Ballymaloe Cookery School nachhaltig beeindruckt habe. Die 24-Jährige habe mit einem feinen Geschmackssinn geglänzt – für ihren berühmten Vater Grund genug, ernsthaft über ein kulinarisches Vater-Tochter-Duo nachzudenken.

Gordon betonte bei dem Event, dass das Geschäft heutzutage hart sei, er in Tilly aber definitiv eine Investition mit Zukunft sehe. Sie habe sich ihren Platz erarbeitet, statt sich einfach in eines seiner Restaurants zu setzen. "Ich habe von Anfang an klargemacht, dass die Kinder sich alles erarbeiten müssen", sagte der Spitzenkoch der Daily Mail. Und weiter: "Sie müssen diese fünf Meter hohe Wand erklimmen, dann die zehn Meter, und sich ihren Weg erkämpfen. Auch wenn das ein Schlag in die Eier ist, nehme ich das in Kauf." Tilly sei sogar Teil eines Blindtests für das neue Krude-Olivenöl gewesen. Die Influencerin selbst schwärmte im gleichen Interview davon, wie sehr sie es genießt, mit ihrem Vater eine Leidenschaft zu teilen: "Es ist wirklich schön, in seine Fußstapfen zu treten. Wir können uns super austauschen und voneinander lernen", erklärte sie und erwähnte auch Mutter Tana als wichtige Ratgeberin, die ebenfalls ein großer Food-Fan ist.

Laut Tilly gehören gemeinsame Mahlzeiten am Familientisch zu den schönsten Momenten ihres Alltags und sie schätzt diese Zeit sehr. "Essen bringt uns als Familie zusammen und wir haben rund um den Esstisch schon so viele tolle Zeiten erlebt", sagte sie der Daily Mail. Während Gordon und Tilly beim Launch im Soho Mews House im Rampenlicht standen, mischten sich auch einige prominente Gäste unter die Fans des neuen Olivenöls. Moderatorin Holly Willoughby (45), Spice Girls-Star Emma Bunton (50) und Sängerin Nicole Appleton (51) posierten gut gelaunt für Fotos, während sie den Abend genossen – ein Abend, an dem Familie, Freundschaften und gutes Essen sichtbar im Mittelpunkt standen.

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Instagram / tillyramsay Gordon und Matilda Ramsay im November 2023

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Getty Images Gordon Ramsay 2026

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Instagram / tillyramsay Tilly Ramsay, 2024