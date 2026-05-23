Drei Jahre Pause: "Sex and the City"-Star Jason Lewis zurück

Nach drei Jahren Stille meldet sich Jason Lewis zurück. Der Schauspieler, der Fans der Kultserie Sex and the City als charmanter Smith Jerrod an der Seite von Kim Cattrall (69) bekannt ist, tauchte jetzt auf Instagram wieder auf. In einem Video, das ihn an einem tropischen Strand zeigt, wandte er sich erstmals seit 2022 wieder an die Öffentlichkeit. "Nach drei Jahren war es Zeit", schrieb der 54-Jährige dazu in seinem Posting.

In dem Video erklärt Jason, warum er sich so lange aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte. "Ich wurde still. Nicht weil ich nichts zu sagen hatte, sondern weil ich etwas zu tun hatte", sagte er und ergänzte: "Die Art von kreativer Arbeit, die keinen Platz für viel anderes lässt – und damit hatte ich meinen Frieden gemacht." Nun sei er weit genug mit seinem Projekt vorangekommen, um wieder aufzutauchen und zu teilen, woran er gearbeitet hat. "Mehr kommt noch", versprach er am Ende des Videos.

Zuletzt war Jason 2022 in der Öffentlichkeit zu sehen, als er an der Tanzshow Dancing with the Stars teilnahm – allerdings schied er als Erster aus dem Wettbewerb aus. Seine bekannteste Rolle hatte er als Smith Jerrod in "Sex and the City", wo sein Charakter zunächst als junger Kellner und angehender Schauspieler von Samantha Jones verführt wird. Die Beziehung der beiden entwickelte sich von einem lockeren Flirt zu einer ernsten Liebesgeschichte, die ihren Höhepunkt fand, als Smith Samantha während ihrer Brustkrebserkrankung unterstützte. Privat ist der Schauspieler seit Ende 2019 mit Produzentin Liz Godwin verlobt, der er bei einem Kletterausflug an einem Strand in Malibu einen romantischen Heiratsantrag machte.

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Getty Images Jason Lewis bei der Premiere von "Rosaline" in Los Angeles, Oktober 2022

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Instagram / jasonleelewis Jason Lewis, Mai 2026

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Getty Images Jason Lewis und Liz Godwin bei der Mercedes‑Benz Academy Awards Viewing Party in Los Angeles, März 2022

Was wollt ihr als Nächstes von Jason sehen? Eine neue Serien- oder Filmrolle. Ein großes Reveal zu seinem geheimen Kreativprojekt. Ergebnis anzeigen