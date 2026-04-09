"Game of Thrones"-Star Michael Patrick mit 35 verstorben

Nach einem jahrelangen Kampf gegen die Motoneuron-Erkrankung ist Michael Patrick nun verstorben. Das gab Naomi, die Ehefrau des Schauspielers, in einem Instagram-Post bekannt. "Letzte Nacht ist Mick leider im Northern Ireland Hospice verstorben", schreibt sie zu einem Hochzeitsfoto der beiden. Die neurodegenerative Erkrankung der motorischen Nervenzellen in Gehirn und Rückenmark wurde bereits 2023 bei Michael diagnostiziert. Vor rund zehn Tagen wurde er laut Naomi in das Hospiz gebracht. Gestorben sei der Ire aber friedlich im Kreise der Familie: "Worte können nicht beschreiben, wie untröstlich wir sind. Es wurde schon oft gesagt, dass Mick eine Inspiration für jeden war, der das Privileg hatte, mit ihm in Kontakt zu kommen – nicht nur in den letzten Jahren während seiner Krankheit, sondern an jedem Tag seines Lebens. Er lebte ein Leben, so erfüllt, wie es ein Mensch nur leben kann."

Abschließend hat Naomi noch eine Botschaft im Namen ihres Mannes. Er habe ein Zitat des Dichters Brendan Behan geliebt: "'Die wichtigsten Dinge auf der Welt sind, etwas zu essen, etwas zu trinken und jemanden zu haben, der dich liebt.' Also denkt nicht zu viel darüber nach. Esst. Trinkt. Liebt." Das scheint zu Michael zu passen, denn trotz der Diagnose zeigte er sich im Netz immer voller Lebensfreude – und das, obwohl seine Erkrankung fortschreitend und nicht heilbar war. So ließ er es sich dennoch nicht nehmen, weiter seiner Leidenschaft, dem Theater, nachzugehen und betrat auch im Rollstuhl noch die Bühne.

Michael ist seit jeher leidenschaftlicher Schauspieler. Er stand für zahlreiche Theaterproduktionen auf der Bühne. Aber er war auch in großen TV-Produktionen zu sehen, wenn auch nur in kleinen Rollen. Unter anderem schlüpfte er für Game of Thrones in die Rolle eines Wildlings. Seine Figur trat während der Wildlings-Aufstände in der sechsten Staffel der Erfolgsserie auf – zu sehen war er unter anderem in der Episode "Der gebrochene Mann". Auf Social Media konnten Fans Michaels Erfahrungen auf der Bühne und mit seiner Krankheit verfolgen. Sein letzter Post stammt vom 6. Februar. Darin schrieb er, dass sein Neurologe ihm noch etwa ein Jahr Lebenszeit gibt. Aufgeben wollte er aber offenbar nicht: "Es gibt noch viel, wofür es sich zu leben lohnt, und ich habe noch viel vor."

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Instagram / michaelpatrick314 Michael Patrick im November 2024

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Instagram / michaelpatrick314 Michael Patrick, Schauspieler

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Instagram / michaelpatrick314 Michael Patrick und sein Patenkind

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