Rita Wilson schwärmt vom Klassiker "Now and Then"

Was wäre wohl aus Chrissy geworden? Rita Wilson (69) hat eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie es ihrer Kultfigur aus dem Film "Now and Then" im Jahr 2026 ergehen würde. Im Gespräch mit dem Magazin People verriet die Schauspielerin und Sängerin, dass ihre Figur – die pinkverliebt-neurotische, aber fürsorgliche Chrissy aus der berühmten Mädchenclique – wohl längst eine andere wäre. "Chrissy wäre inzwischen grau geworden", so Rita. "Ich glaube, sie hätte ihre ganze rosarote Phase hinter sich gelassen." Aber damit nicht genug: Vielleicht wäre Chrissy sogar geschieden und wieder Single – "aber eine richtig coole Oma".

Neben diesen humorvollen Spekulationen über ihre Figur schwärmte Rita auch von dem Film selbst, der 1995 in die Kinos kam. "Niemand hatte so einen Film gemacht – einen weiblichen Coming-of-Age-Film, ein weibliches 'Stand by Me'", sagte die Musikerin gegenüber People. Besonders bewegt sie, dass "Now and Then" bis heute bei jungen Frauen ankommt: "Jetzt zeigen Mütter ihn ihren Töchtern, und das war ihr Film, als sie jung waren." Was Rita an dem Streifen über alles liebt, sei "die weibliche Erfahrung, diese jungen Mädchen, diese enge Freundschaft" und die Tatsache, dass sie alle Freundinnen geblieben sind. Für den Fall einer möglichen Fortsetzung hat die Schauspielerin sogar schon einen Titel parat: "Now and Again." Ob ein Drehbuch existiert, ließ sie dabei offen.

In "Now and Then", geschrieben von I. Marlene King und unter der Regie von Lesli Linka Glatter entstanden, spielen vier Frauen die erwachsenen Versionen ihrer Kindheitsfiguren, die unter anderem von Christina Ricci (46) und Thora Birch besetzt wurden. Rita verkörpert Chrissy, Demi Moore (63) spielt Sam, Melanie Griffith (68) ist Teeny und Rosie O'Donnell (64) kann man als Roberta sehen. Die Freundschaft zwischen Rita und Demi reicht dabei weit über den Filmset hinaus – die beiden kennen sich nach eigenen Angaben seit rund 30 Jahren. Bei einer Veranstaltung in New York erinnerte sich Rita daran, dass es ausgerechnet Demi war, die sie dazu ermutigte, zum ersten Mal öffentlich zu singen – und zwar genau während der Dreharbeiten zu "Now and Then".

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Getty Images Rita Wilson, Schauspielerin

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Imago Gruppenfoto aus "Now and Then" (1995)

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Imago Rosie O'Donnell, Rita Wilson und Demi Moore in "Now and Then" (1995)

Getty Images Rita Wilson, Demi Moore, Rosie O'Donnell und Melanie Griffith