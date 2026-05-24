Vier-Stunden-Western mit Cate Blanchett und Selena geplant

Hollywood rüstet sich für ein XXL-Western-Spektakel: Regisseur Brady Corbet, der mit seinem vielfach gelobten Drama "Der Brutalist" bei den Oscars 2025 abräumte, plant als Nächstes ein rund vierstündiges Epos für die große Leinwand. Der noch unbetitelte Film, der möglicherweise "The Origin Of The World" heißen soll, spielt über einen Zeitraum von etwa 150 Jahren und legt seinen Schwerpunkt auf die 1970er-Jahre. Und das mit einem prominenten Cast: Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett (57) steigt laut Variety in das Mammutprojekt ein und trifft dabei vor der Kamera erneut auf Michael Fassbender (49). Zudem ist auch Selena Gomez (33) für das Western-Abenteuer gesetzt, wie Brancheninsider berichten.

Brady, der "Der Brutalist" gemeinsam mit seiner Ehefrau Mona Fastvold entwickelte, will sich in dem Western erneut mit dem Thema Migration auseinandersetzen – ein Motiv, das sich schon durch seine bisherigen Arbeiten zieht. Konkrete Details zur Handlung oder zu den Figuren von Cate, Michael und Selena werden bislang noch streng geheim gehalten. Sicher scheint nur: Der Film ist für eine erwachsene Zielgruppe geplant. Während der genaue Kinostart weiter offen ist, können Fans von Bradys Arbeit die Wartezeit schon bald mit "The Testament Of Ann Lee" überbrücken, dem Historien-Musical, das Mona inszenierte und das ab sofort bei Disney+ zum Streamen bereitsteht.

Für Cate ist das neue Projekt ein weiteres Kapitel in einer langen Karriere, in der die Schauspielerin immer wieder zwischen großen Studiofilmen und ambitionierten Autorenprojekten pendelt. Bereits 2017 stand sie gemeinsam mit Michael für "Song To Song" vor der Kamera, bevor sie 2025 auch in "Black Bag – Doppeltes Spiel" zusammen auf der Leinwand zu sehen waren. Selena hat sich in den vergangenen Jahren vor allem als Musikerin und Serienstar einen Namen gemacht – feierte kürzlich jedoch auch ihr Regiedebüt. Nun dürfen sich ihre Fans auf ein Wiedersehen im ganz großen Kinoformat freuen, wenn Brady sein gewaltiges Western-Vorhaben Realität werden lässt.

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Laurent Hou / Hans Lucas / AFP via Getty Images, Kevin Winter / Getty Images Collage: Cate Blanchett und Selena Gomez

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Getty Images Michael Fassbender im Februar 2016

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Getty Images Cate Blanchett und Michael Fassbender bei der UK-Sondervorführung von "Black Bag", März 2025