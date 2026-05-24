So kam es zu Samuel L. Jacksons Cameo bei "The Boys"

In der siebten Episode der finalen fünften Staffel von "The Boys" wartet ein ganz besonderer Gastauftritt auf die Fans der Superhelden-Satire: Samuel L. Jackson (77) leiht dem Hammerhai Xander seine unverwechselbare Stimme. Die Figur kehrt in dieser Folge zurück, um The Deep (gespielt von Chase Crawford) zur Rede zu stellen – denn dieser ist für eine Pipeline verantwortlich, die einen Großteil der Meerespopulation vernichtet hat. Wie Serienschöpfer Eric Kripke (52) jetzt gegenüber Polygon verriet, war der Hollywood-Star von Anfang an die einzige Wahl für die Rolle.

Dass der Kontakt zu Samuel überhaupt zustande kam, ist laut Kripke vor allem den Verbindungen von Executive Producer Seth Rogen (44) zu verdanken: "Viele der Gastauftritte in der Serie kommen zustande, weil Seth Rogen oder Evan Goldberg eine Beziehung zu den jeweiligen Personen haben und jemanden kontaktieren können. Ich verlasse mich in solchen Angelegenheiten sehr auf sie", erklärte der Showrunner. Über Jacksons Agenten ließ man anfragen – und bekam eine schnelle, eindeutige Antwort: Der Schauspieler sei ein Fan der Serie und würde "auf jeden Fall" mitmachen, wie Kino.de berichtet. Für Kripke war das ein besonderer Moment: "Mann, das war ein Traum-Moment, Sam Jackson, der unsere Dialoge einliest!" Zur Wahl des Schauspielers sagte er außerdem: "Wir wollten eine wirklich unverwechselbare Stimme, und wer hat in Hollywood eine unverwechselbarere Stimme als Sam Jackson?"

Es ist nicht das erste Mal, dass "The Boys" mit prominenten Stimm-Cameos überrascht. Bereits in der vierten Staffel lieh Tilda Swinton (65) dem Oktopus-Freund Ambrosius von The Deep ihre Stimme – ebenfalls eine tierische Nebenrolle mit Kultstatus. Samuel ist seit Jahrzehnten eine der bekanntesten Persönlichkeiten Hollywoods und vor allem durch seine zahlreichen Auftritte im Marvel Cinematic Universe einem breiten Publikum bekannt. Das große Finale der fünften Staffel von "The Boys" ist seit dem 20. Mai bei Amazon Prime verfügbar.

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Getty Images Samuel L. Jackson, Schauspieler

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Amazon MGM Studios "The Boys", Staffel 5

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Getty Images Samuel L. Jackson im März 2019 in Hollywood