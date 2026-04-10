So offen sprach GoT-Star Michael Patrick (†35) über Diagnose

Game of Thrones-Darsteller Michael Patrick ist mit nur 35 Jahren gestorben. Seine Frau Naomi Sheehan machte die traurige Nachricht am 8. April auf seinem Instagram-Account öffentlich. Michael erlag am 7. April seiner Motoneuron-Erkrankung, nachdem er mehrere Tage in einem Hospiz in Nordirland betreut worden war. Laut Naomi war er umgeben von seiner Familie und Freunden, als er friedlich einschlief. Der Schauspieler und Dramatiker hatte zuvor offen über seine Diagnose gesprochen. Wie das Magazin Us Weekly berichtet, klärte er im Podcast "Brain and Life" sowie in einem TV-Interview bei RTE über die Krankheit auf. Er schrieb sogar ein Theaterstück darüber.

Wie Michael erzählte, bemerkte er erste Symptome Ende 2022 während eines Auftritts beim Dublin Fringe Festival. "Ich musste darin tanzen und bin ständig hingefallen, bin über meine Schuhe gestolpert", sagte er im Podcast "Brain and Life". Zunächst gab er dem Schuhwerk die Schuld, doch es wurde nicht besser. Der Rat der Tante seiner Frau brachte ihn schließlich zum Arzt – da konnte er seinen rechten Fuß nicht mehr heben und die Zehen nicht mehr zur Decke strecken. Im Februar 2023 kam die Diagnose MND. Gegenüber RTE erinnerte sich Michael an seinen Vater, der ebenfalls an MND starb: "Mein Vater wurde im Februar diagnostiziert und er starb im Oktober. Es war nicht viel Zeit mit ihm."

Hoffnung gab 2023 ein Medikamentenversuch: "Ich kann jetzt meinen rechten Fuß und die Zehen zum ersten Mal seit etwa zwei Jahren wackeln", berichtete er im Januar 2026. Zugleich blieb sein Alltag von schweren Entscheidungen geprägt. Auf Instagram schrieb er im Februar, sein Neurologe habe ihm gesagt, "dass mir wahrscheinlich noch etwa ein Jahr bleibt". Eine geplante Tracheotomie sagte er ab: "Kurz gesagt, ich mache die Tracheotomie nicht. Es würde 6–12 Monate dauern, bis ich nach Hause könnte … es mangelt einfach an Personal." Für die große Unterstützung bedankte er sich bewegend: "Ich bin immer noch überwältigt von eurer Großzügigkeit." Über eine GoFundMe-Seite kamen mehr als 110.000 Pfund (rund 127.000 Euro) zusammen. Michael erzählte zudem, dass er Naomi zwei Tage vor Beginn des Studienmedikaments geheiratet habe: "Alle sind unglaublich", sagte er über Familie und Freunde.

Privat fand Michael viel Kraft in seiner Beziehung zu Naomi, die ihn liebevoll "Mick" nannte. Angehörige und Freunde standen ihm ebenfalls unterstützend zur Seite. Der Künstler verarbeitete seine Erfahrungen in dem Bühnenstück "My Right Foot", in dem er offen machte, wie ihn die Krankheit und die Familientragödie prägten. Neben "Game of Thrones" war Michael auch in "This Town" zu sehen, doch abseits der Sets legte er Wert auf Nähe zu seinen Liebsten und den direkten Austausch mit seiner Community – ob im Podcast, im Interview oder via Social Media. Der Schauspieler verbrachte die letzten zehn Tage seines Lebens im Northern Ireland Hospice in Belfast. In ihrem Social-Media-Post teilte Naomi mit, dass ihr Mann friedlich im Kreise von Familie und Freunden von ihnen gegangen sei. "Worte können nicht beschreiben, wie untröstlich wir sind", schrieb sie zu einem gemeinsamen Hochzeitsfoto.

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Instagram / michaelpatrick314 Michael Patrick, 2023

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Instagram / michaelpatrick314 Michael Patrick, 2025

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Instagram / michaelpatrick314 Michael Patrick und sein Patenkind

Instagram / michaelpatrick314 Michael Patrick im November 2024