Brad Pitt hat kein Interesse mehr an der Ehe nach Angelina

Brad Pitt (62) präsentiert sich dieser Tage blendend gelaunt neben seiner Freundin Ines De Ramon (33) in Los Angeles – doch eine Ehe soll für Brad trotz seiner glücklichen Beziehung mit Ines kein Thema mehr sein. Wie Insider der britischen Zeitung Daily Mail berichteten, wirke er mit der Schmuckdesignerin glücklich und angekommen, eine Hochzeit sei jedoch nahezu ausgeschlossen. Nach der turbulenten Trennung von Angelina Jolie (50) und den anhaltenden Spannungen mit seinen sechs Kindern habe Brad demnach jeden Wunsch nach einem weiteren Trauschein verloren.

Während Brad beruflich mit seinem erfolgreichen Blockbuster "F1" auf einem Höhepunkt seiner Karriere angekommen ist, bleibt sein Privatleben deutlich komplizierter. Insider erklärten gegenüber dem Blatt, dass der Schauspieler zu allen sechs Kindern aus der Ehe mit Angelina keinen engen Kontakt mehr habe. Selbst beim Uniabschluss seiner Adoptivtochter Zahara in Atlanta war der Schauspieler laut dem Promiportal TMZ nicht aufgetaucht. Er habe sich im Vorfeld auch nicht um ein Ticket bemüht. Aus dem Umfeld des Schauspielers heißt es jedoch, man könne ihn nicht dafür kritisieren, dass er nicht zu einer Veranstaltung kommt, zu der man ihn ohnehin nicht willkommen heißt. Er habe die Situation nicht verursacht und sei auch nicht glücklich damit. "Es gab eine Entfremdungskampagne [von Angelina], die erfolgreich war. Die Feindseligkeit ist enorm. Das trifft ihn sehr", erklärte eine namentlich nicht näher genannte Quelle.

Alle sechs Kinder – Maddox, Pax, Zahara, Shiloh sowie die Zwillinge Knox und Vivienne – sollen inzwischen nicht mehr Brads Nachnamen tragen. Dennoch hält Brad die Hoffnung auf Versöhnung aufrecht. Ein Freund sagte: "Er hofft weiterhin, dass eine Aussöhnung eines Tages möglich ist." In der Zwischenzeit steht für Brad, der nach der Trennung von Angelina lange Zeit vor allem mit Rechtsstreitigkeiten und Familienkonflikten beschäftigt war, ein möglichst harmonischer Alltag im Vordergrund – ohne neue Ehe, aber mit einer Partnerin, an deren Seite er das Leben und gemeinsame Auftritte auf dem roten Teppich entspannt genießen kann.

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Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie im November 2015

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Getty Images / Dimitrios Kambouris Brad Pitt und Ines de Ramon, Juni 2025

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Getty Images Ines de Ramon und Brad Pitt im Juni 2025