"Pretty Little Liars"-Star Janel Parrish lässt sich scheiden

Sieben Jahre Ehe, nun kommt das offizielle Ende: Pretty Little Liars-Star Janel Parrish (37) und ihr Ehemann Chris Long haben gemeinsam die Scheidungspapiere eingereicht. Das berichtet TMZ unter Berufung auf entsprechende Gerichtsdokumente. Die Schauspielerin und der Chemieingenieur hatten sich laut dem Portal bereits einige Monate zuvor getrennt, bevor sie nun offiziell den Schritt vor Gericht wagten. Geheiratet hatten die beiden im September 2018, nachdem sie sich bereits 2016 kennengelernt hatten.

Wie TMZ weiter berichtet, haben sich Janel und Chris auf einen gemeinsamen Antrag geeinigt – und dabei offenbar keine großen Streitpunkte. Laut den Gerichtsunterlagen haben sich beide Seiten auf Unterhaltszahlungen, die Aufteilung des Besitzes, Anwaltskosten sowie das Trennungsdatum geeinigt. Da das Paar keine Kinder hat, entfällt ein möglicher Sorgerechtsstreit. Für Janel geht das Leben derweil weiter: Hinweise auf einen neuen Partner gab es schon vor Kurzem. In einem TikTok-Clip vom 8. April tanzten die beiden locker zusammen, Janel schrieb dazu: "Wenn du auf dem Parkplatz auf Sasha Farber triffst." Die neue Liebe wurde in der "Dancing with the Stars"-Familie gefeiert.

Janel begann ihre Karriere bereits im Kindesalter und stand mit sechs Jahren erstmals auf der Bühne des Broadway-Musicals "Les Misérables". Einem breiten Publikum wurde sie durch ihre Rolle als Mona Vanderwaal in der Jugendserie "Pretty Little Liars" bekannt, die von 2010 bis 2017 lief. Diese Figur verkörperte sie auch in dem 2019 erschienenen Spin-off "The Perfectionists" erneut. In den vergangenen Jahren hat sie sich vor allem auf Hallmark-Produktionen konzentriert, darunter Filme wie "Christmas on Duty" und "Return to Office".

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Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Janel Parrish auf der Comic Con Dortmund, 2019

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Instagram / c_long Janel Parrish und Chris Long an ihrem siebten Hochzeitstag, 2025

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Instagram / janelparrish Sasha Faber und Janel Parrish, April 2026