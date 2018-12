PLL-Fans flippen aus: Mona ist zurück! Janel Parrish (30) jagt ihrem Ex-und-wieder-Co-Star Sasha Pieterse (22) alias Alison im Trailer zu "The Perfectionists" einen Riesenschreck ein. Im Spin-off zur Kultserie Pretty Little Liars geben sich die beiden Schauspielerinnen wieder Klinke und Messer in die Hand. Doch so crazy und undurchsichtig sich Mona durch die Serie intrigierte, so bodenständig und offen ist Janel im wahren Leben. Denn die Schauspielerin gibt erste Einblicke in ihre Ehe.

Mit Access Online plauderte die 30-Jährige über ihr Leben als Ehefrau: "Es ist unglaublich! Ich kann gar nicht glauben, dass es schon drei Monate her ist, es fühlt sich an, als sei es erst gestern gewesen." Im September heiratete Janel ihre große Liebe Chris Long auf Hawaii. Seitdem schwebt die Schauspielerin im siebten Himmel: "Es ist einfach so wunderbar. Ich habe einen Partner fürs Leben und kann ihn meinen Ehemann nennen." Für die Dreharbeiten von "The Perfectionists" muss sie unter der Woche nach Portland reisen. "Es ist echt hart, von ihm getrennt zu sein." Dafür verbringen die zwei Turteltauben offenbar "unglaubliche" Wochenenden miteinander.

Das muss Liebe sein: Auch nach drei Monaten postet Janel immer noch Fotos von ihrer Hochzeit auf Instagram. "Ja, ich poste immer noch Bilder von diesem Tag. Ich werde wohl nie aufhören!?", erzählt sie dem Onlineportal.

