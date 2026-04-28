Kussfoto: Bestätigt Janel Parrish hier ihre neue Beziehung?

Ist es damit offiziell? Sasha Farber und Janel Parrish (37) deuten auf Instagram an, eine Beziehung zu führen. Die Pretty Little Liars-Bekanntheit und der Tänzer teilten am Montag eine ganze Reihe von Fotos, darunter zwei Selfies, auf denen Janel Sasha auf die Wange küsst. Dazu kommen vermutliche Pärchen-Aufnahmen aus dem Alltag: ein gemeinsames Selfie im Auto, ein Bild von Janel vor einer Sauna sowie ein Foto von ihr mit ihrem Hund. "Der April war wunderschön", schrieb Sasha dazu in der Bildunterschrift.

Janel ließ nicht lange auf eine Reaktion warten. Unter dem Beitrag kommentierte sie: "Ja, das war er." Auch aus dem Dancing with the Stars-Umfeld gab es viele Reaktionen auf den Post. Derek Hough (40) scherzte mit den Worten: "Ist das ein Hard Launch?" und Peta Murgatroyd (39) schrieb: "Ich bin so froh, dass du glücklich bist, mein Freund." Sasha hatte in dem Post zudem seine "Dancing with the Stars"-Kollegen Jan Ravnik und Witney Carson (32) sowie seine Tanzpartnerin Danielle Fishel (44) gezeigt.

Erst vor rund drei Wochen hatte TMZ berichtet, dass Janel und ihr Ehemann Chris Long schon seit einigen Monaten getrennt leben sollen. Öffentlich hatte sich die Schauspielerin dazu bislang nicht geäußert. Auf Chris' Instagram-Profil war die Schauspielerin zu dem Zeitpunkt aber noch zu sehen. Rund sechs Monate vor dem Bericht hatte er sogar noch einen Post abgesetzt, in dem er auf sieben Ehejahre mit seiner "Schönen" anstieß.

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Instagram / sashafarber1 Sasha Faber und Janel Parrish, April 2026

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Instagram / sashafarber1 Sasha Faber und Janel Parrish, April 2026

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Instagram / janelparrish Sasha Faber und Janel Parrish, April 2026