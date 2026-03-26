Steht Patrick Romer nach Dschungel noch in Kontakt mit Eva?

Patrick Romer (30) und Evanthia Benetatou (33) sorgten im Dschungelcamp 2026 für reichlich Gesprächsstoff. Während Mitcamper und zahlreiche Zuschauer eine mögliche Annäherung zwischen den beiden Realitystars beobachteten, wies Eva jegliche Flirt-Absichten entschieden von sich und stellte klar, dass Patrick lediglich eine Bezugsperson für sie gewesen sei. Der TV-Bauer distanzierte sich aufgrund der öffentlichen Vorwürfe und auch aus Rücksicht auf seine Freundin deutlich von der Situation. Nun äußert sich Patrick in einem Interview mit Promiflash bei Eric Sindermanns (37) Fashionshow im Hofbräu Wirtshaus Berlin über die Zeit nach dem Dschungel und verrät, wie es aktuell um den Kontakt zu Eva steht.

Auf die Frage, ob er noch mit Eva in Verbindung stehe, antwortet Patrick eindeutig: "Nee, wir haben gar keinen Kontakt mehr. Mir hat's auch schon im Camp gereicht." Er betont erneut, dass von seiner Seite aus "nie irgendwas, nicht mal der Gedanke" dagewesen sei und er "plötzlich in irgendwas reingerutscht" sei. "Ich war plötzlich das Bauernopfer. Das wollte ich nie", erklärt der Realitystar weiter. Um seine Beziehung zu schützen, habe er deshalb einen klaren Schlussstrich gezogen: "Auch zum Schutz der Beziehung lässt man dann einfach von so einem heißen Eisen die Finger, bevor man sich an irgendwas verbrennt – einfach ein klarer Cut."

Bereits vor zwei Monaten hatte Patrick im Gespräch mit Promiflash darüber gesprochen, wie er die Lage mit Eva im Dschungelcamp empfand. "Ich habe da leider gar nicht so das Gespür, wenn jemand mit mir flirtet. Für mich war ganz klar, da draußen sitzt eine Person, die auf mich wartet und das habe ich ja auch jeden Tag dann in der Liveshow gesagt, wie sehr ich meine Freundin vermisse", betonte der TV-Bauer damals. Trotzdem habe er immer darauf geachtet, keine zweideutigen Situationen entstehen zu lassen. "Zeitweise habe ich das dann schon auch wahrgenommen, dass sie mir so ein bisschen hinterhergelaufen ist. Aber ich habe schon von Anfang an gesagt, ich möchte nicht, dass da irgendwelche Bilder entstehen", erzählte der Realitystar.

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Collage: IMAGO / Gartner, Imago Patrick Romer und Eva Benetatou Collage

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RTL Patrick Romer und Eva Benetatou im Dschungelcamp 2026

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Imago Patrick Romer und Annelie Henze bei der Dr.Sindsen Fashion Show Ikone im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026