Patrick Romer reflektiert Pool-Szene mit Eva im Dschungel

Patrick Romer (30) spricht Klartext zur heiß diskutierten Pool-Szene mit Evanthia Benetatou (33) aus dem Dschungelcamp. Beim Mode-Event von Eric Sindermann (37) im Hofbräu Wirtshaus Berlin erzählte der Realitystar jetzt im Promiflash-Gespräch, was damals wirklich im Wasser passierte und warum die Bilder so viel Wirbel auslösten. Mit dabei: seine Freundin Annelie Henze, die die Situation ebenfalls einordnete. Im Mittelpunkt steht der Moment, in dem seine Hand mehrfach in seiner Badehose verschwand, während er mit Eva herumalberte – Szenen, die nach der TV-Ausstrahlung für Spekulationen sorgten und online zahlreiche Reaktionen nach sich zogen.

Patrick schildert, er habe sich im Camp schlicht waschen wollen – obwohl genau das im Pool verboten gewesen sei. "Aber ja, dann gibt's halt diese Situation im Pool, wo ich Seife genommen und mich sauber gemacht habe – es ist ja im Pool nicht erlaubt gewesen. Dann habe ich gedacht: Komm, ich bin schlauer als die Produktion. Ich packe mir die Seife in die Unterhose und wasche mich nebenher", erklärte er im Promiflash-Interview bei der Fashionshow. Die Konsequenz habe er nicht kommen sehen: "Dass man dann darauf kommt, dass ich mir da gerade einen schleudere, hätte ich nicht gedacht und nie für möglich gehalten." Rückendeckung kommt von Annelie, die die Diskussionen um die Bilder nicht nachvollziehen kann: "Aber es sah ja auch absolut nicht so aus – also, ich weiß nicht, wie manche das machen, aber das sah auf jeden Fall nicht danach aus", sagte die Schauspielerin.

Patrick und Eva hatten im Dschungelcamp viel Zeit miteinander verbracht, was bereits während der Show für Diskussionen gesorgt hatte. Die beiden redeten häufig und saßen oft beisammen, während einige Mitstreiter Eva vorwarfen, die Nähe zu Patrick zu suchen, obwohl dieser in einer Beziehung ist. Eva musste das Camp an Tag 13 verlassen, während Patrick erst kurz vor dem Finale ausschied. Der Realitystar betonte jedoch stets, dass für ihn klar war, dass seine Freundin auf ihn wartet und wie sehr er sie vermisst.

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Imago Patrick Romer bei der Ankunft der Dschungelcamp-2026-Kandidaten am Flughafen Frankfurt Main, 11.02.2026

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Imago Patrick Romer und Annelie Henze bei der Dr.Sindsen Fashion Show Ikone im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026

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RTL Patrick Romer und Eva Benetatou im Dschungelcamp 2026