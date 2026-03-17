"Ab ins Cockpit": Evanthia Benetatou möchte Pilotin werden

Evanthia Benetatou (33) hat neue berufliche Pläne. Die Reality-TV-Bekanntheit, die früher als Flugbegleiterin gearbeitet hat, möchte nun den nächsten Schritt in der Luftfahrtbranche wagen und ins Cockpit wechseln. In einer Fragerunde auf Instagram wurde Eva gefragt, ob sie wieder als Flugbegleiterin arbeiten wolle. Ihre Antwort fiel deutlich aus: "Nope! Ins Cockpit", schrieb die 33-Jährige. Momentan übt sie den Job als Flugbegleiterin nicht mehr aus, doch ihr Traum vom Fliegen ist offenbar noch lange nicht ausgeträumt. Stattdessen hat sie ein neues, ambitioniertes Ziel vor Augen.

"Es ist an der Zeit, sich weiterzuentwickeln, und vermutlich hätte ich den Schritt schon viel eher machen sollen. Ich möchte eine Pilotenausbildung machen, und das ist mein Ziel", erklärte Eva ihren Followern. Die TV-Bekanntheit scheint fest entschlossen, ihre Karriere in eine neue Richtung zu lenken und sich beruflich weiterzuentwickeln. Dass dieser Schritt für sie längst überfällig war, deutete sie in ihrer Antwort ebenfalls an.

Auch auf negative Reaktionen aus dem Netz ging Eva in ihrem Statement ein. "Ps: Wenn Leute Energie gegen dich investieren, bist du ihnen schon voraus", schrieb sie und machte damit deutlich, dass sie sich von Kritik nicht aufhalten lässt. Eva wurde vor allem durch ihre Teilnahme an verschiedenen Reality-TV-Formaten bekannt und hat einen Sohn. In der Vergangenheit war sie immer wieder Thema in den sozialen Medien, doch nun scheint sie sich voll und ganz auf ihre beruflichen Ziele zu konzentrieren.

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IMAGO / BREUEL-BILD Eva Benetatou, Reality-TV-Star

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Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Reality-TV-Star

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Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Reality-Bekanntheit