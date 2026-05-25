Yacht-Lifestyle: Daniela Büchner reagiert auf Hasskommentare

Daniela Büchner (48) gönnt sich eine Auszeit in traumhafter Urlaubskulisse – und sorgt damit für reichlich Gesprächsstoff im Netz. Auf Mallorca zeigt sich der Realitystar auf einer Yacht und nimmt ihre Instagram-Fans mit zu einem sonnigen Nachmittag auf dem Meer. Vor türkisblauer Kulisse posiert Daniela in einem auffälligen Nixen-Look und teilt mehrere Fotos ihres Bootstrips. Doch zwischen zahlreichen Herzchen und Komplimenten tauchen auch fiese Kommentare auf. Ein Nutzer schrieb unter die Aufnahmen schlicht "ätzend", was die fünffache Mutter direkt zum Anlass nahm, ihre Schlagfertigkeit unter Beweis zu stellen.

"Schon richtig ätzend, einen Nachmittag auf so einer schönen Yacht mit Musik, schönen Menschen und ganz viel Sonne zu verbringen", konterte Daniela betont lässig. Die Mallorca-Auswanderin präsentiert sich auf den Bildern in einem blauen Minirock, dazu ein passendes Neckholder-Top mit Volant-Details. Ihr tätowierter Arm mit Blumen, Vögeln und einem Schmetterling ist dabei voll im Fokus, die karamellfarbenen Strähnen fallen ihr locker über Schultern und Rücken. Daniela lehnt sich an das strahlend weiße Heck der Yacht und zeigt dabei stolz ihre neue Figur. Die 48-Jährige hatte in den vergangenen Monaten mit einer Ernährungsumstellung und mehr Bewegung rund 20 Kilo verloren und posierte im Frühjahr bereits mit neuem Körpergefühl für den Playboy. Unter ihrem aktuellen Post feiern viele Follower diesen Wandel: "Du bist in der Prime-Time deines Lebens", schwärmt eine Nutzerin. Andere loben, dass Daniela "immer eine gute Figur" mache.

Schlagfertige Antworten kennt Danielas Community bereits von ihr: In der Vergangenheit machte die Reality-Bekanntheit immer wieder deutlich, dass sie sich im Netz nicht alles gefallen lässt. Auch in früheren Auseinandersetzungen mit ihrem Ex-Freund Ennesto Monté (51) zeigte sie öffentlich klare Kante. Statt sich zurückzuziehen, sucht die gebürtige Düsseldorferin den direkten Draht zu ihren Followern und teilt mit ihnen sowohl sonnige Yachttage als auch die weniger glamourösen Seiten ihres Alltags auf Mallorca.

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Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Realitystar

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RTL II Daniela Büchner in "Die Büchners - Familientrubel unter Palmen"

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Instagram / dannibuechner Danni Büchner mit ihren Kindern Diego Armani und Jenna Soraya