Immer im Pullunder: Darum friert Komiker Olaf Schubert nicht

Bei der Premiere von LOL: Last One Laughing in München zeigte sich Komiker Olaf Schubert (58) ganz in seinem gewohnten Look – natürlich im Pullunder, diesmal ergänzt durch ein Jackett. Am roten Teppich sprach der Comedian mit Promiflash über sein wohl bekanntestes Markenzeichen. Dabei stellte sich eine naheliegende Frage: Friert er eigentlich nicht, wenn er ohne Jackett und nur im Pullunder unterwegs ist? Olaf hatte darauf eine ganz eigene, humorvolle Antwort parat.

Auf die Frage von Promiflash, wie er sich eigentlich warmhalte, reagierte der Komiker mit gewohnter Gelassenheit und einem breiten Grinsen. "Frieren. Ja, das ist ja was für Anfänger", meinte er trocken. Er schob nach, dass er vielleicht tatsächlich friere, es aber schlicht nicht bemerke: "Ich glaube, ich spüre meinen Körper seit Jahren nicht mehr."

Olaf Schubert ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in der deutschen Comedy-Szene. Bekannt ist der gebürtige Thüringer vor allem für seine skurrile Bühnenfigur mit den markanten Pullundern, die sein Erkennungszeichen schlechthin geworden sind. Bei "LOL: Last One Laughing" trifft er auf andere Kult-Comedians und Entertainer und muss – wie alle Teilnehmer – versuchen, so lange wie möglich nicht zu lachen.

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Getty Images Olaf Schubert im Februar 2012

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Imago Olaf Schubert bei der Screening-Premiere von LOL Staffel 7, Mai 2026

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Imago Olaf Schubert, Michelle Hunziker, Max Giermann, Elton, Tedros Teddy Teclebrhan und Michael Bully Herbig bei der LOL-Premiere in München