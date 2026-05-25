Katie Prices Ehemann ändert Instagram-Bio nach Verschwinden

Im Fall um den verschwundenen Ehemann von Katie Price (48) gibt es eine neue Wendung: Lee Andrews scheint offenbar wieder Zugriff auf sein Instagram-Profil gehabt zu haben. Auf dem Account des Unternehmers wurde am Montag eine auffällige Änderung vorgenommen. Der Link zu seiner OnlyFans-Seite ist aus seiner Bio verschwunden – alle anderen Angaben, darunter die Bezeichnung "entrepreneur" und "hubby to Katie Price", blieben aber erhalten. Das deutet darauf hin, dass Lee die Änderung selbst vorgenommen haben könnte, obwohl er seit über einer Woche als vermisst gilt.

Nicht nur das: Bereits am Freitag soll Lee einem weiteren Account auf Instagram gefolgt sein – einer Frau namens Marisol. Zuvor hatte er nur Katie gefolgt. Lees Vater Peter äußerte sich Mirror gegenüber ebenfalls zu dem Fall und erklärte, sein Sohn befinde sich nicht in Gefangenschaft, sondern sei in Haft: "Lee ist okay. Er wurde nicht entführt, aber er wurde verhaftet. Ich weiß nicht, welche Anklage erhoben wird. Ich bin nicht sicher, wo er festgehalten wird. Aber er wird mich heute noch anrufen." Katies Behauptung, Lee sei entführt worden, wird damit von seinem eigenen Vater widersprochen.

Katie selbst hatte die Fans zuletzt sogar noch tiefer in das Drama gezogen. In einem neuen YouTube-Vlog spielte sie eine Sprachnachricht ab, die sie direkt nach Lees Verschwinden am 13. Mai an seinen Vater geschickt haben soll. Darin schilderte Katie, Lee habe sich aus einem Polizeiwagen in Dubai per FaceTime gemeldet und gesagt: "Schau, ich bin verhaftet worden." Außerdem behauptete sie: "Schau, sie haben mir eine Kapuze übergezogen." Katie erzählte auch, die Polizei habe zwei Handys beschlagnahmt, ein weiteres Gerät habe Lee aber heimlich behalten.

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews, Ehemann von Katie Price

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Instagram / katieprice Katie Price, April 2026

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026